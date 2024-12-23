Мужчину, подозреваемого в краже стройинструмента, поймали копы в Харькове
Жителя Харькова, сбывшего строительный инструмент в ломбарде, подозревают в квартирной краже в Немышлянском районе, сообщает Нацполиция.
Ночью злоумышленник отжал раму металлопластикового окна квартиры на первом этаже, забрался в дом и похитил строительный инструмент.
Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи 42-летний местный житель. Украденные вещи он реализовывал через отделение ломбардов на территории города.
23 декабря полицейские разыскали и задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в краже. Проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: инструменты, квартирные воры, кража, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 22:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Харькова, сбывшего строительный инструмент в ломбарде, подозревают в квартирной краже в Немышлянском районе, сообщает Нацполиция.".