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Мужчину, подозреваемого в краже стройинструмента, поймали копы в Харькове

Происшествия 22:05   23.12.2024
Оксана Якушко
Мужчину, подозреваемого в краже стройинструмента, поймали копы в Харькове

Жителя Харькова, сбывшего строительный инструмент в ломбарде, подозревают в квартирной краже в Немышлянском районе, сообщает Нацполиция.

Ночью злоумышленник отжал раму металлопластикового окна квартиры на первом этаже, забрался в дом и похитил строительный инструмент.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи 42-летний местный житель. Украденные вещи он реализовывал через отделение ломбардов на территории города.

23 декабря полицейские разыскали и задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в краже. Проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 22:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Харькова, сбывшего строительный инструмент в ломбарде, подозревают в квартирной краже в Немышлянском районе, сообщает Нацполиция.".