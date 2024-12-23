Мужчину, подозреваемого в краже стройинструмента, поймали копы в Харькове

Жителя Харькова, сбывшего строительный инструмент в ломбарде, подозревают в квартирной краже в Немышлянском районе, сообщает Нацполиция.

Ночью злоумышленник отжал раму металлопластикового окна квартиры на первом этаже, забрался в дом и похитил строительный инструмент.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи 42-летний местный житель. Украденные вещи он реализовывал через отделение ломбардов на территории города.

23 декабря полицейские разыскали и задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении в краже. Проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.