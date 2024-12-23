Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці будінструменту, впіймали копи у Харкові

Мешканця Харкова, який збув будівельний інструмент у ломбарді, підозрюють у квартирній крадіжці у Немишлянському районі, повідомляє Нацполіція.

Вночі зловмисник відтиснув раму металопластикового вікна квартири на першому поверсі, заліз до помешкання та викрав будівельний інструмент.

Поліціянти встановили, що до злочину причетний раніше судимий за крадіжки 42-річний місцевий мешканець. Викрадені речі він реалізовував через відділення ломбардів на території міста.

23 грудня поліціянти розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру у крадіжці. Перевіряють причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів.