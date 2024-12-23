Live
  • Пн 23.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.88
  • EUR 43.51

Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці будінструменту, впіймали копи у Харкові

Події 22:05   23.12.2024
Оксана Якушко
Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці будінструменту, впіймали копи у Харкові

Мешканця Харкова, який збув будівельний інструмент у ломбарді, підозрюють у квартирній крадіжці у Немишлянському районі, повідомляє Нацполіція.

Вночі зловмисник відтиснув раму металопластикового вікна квартири на першому поверсі, заліз до помешкання та викрав будівельний інструмент.

Поліціянти встановили, що до злочину причетний раніше судимий за крадіжки 42-річний місцевий мешканець. Викрадені речі він реалізовував через відділення ломбардів на території міста.

23 грудня поліціянти розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру у крадіжці. Перевіряють причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів.

Читайте також: Харківський мобільний додаток «Open Kharkiv»: Терехов розповів як скачати

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці будінструменту, впіймали копи у Харкові
Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці будінструменту, впіймали копи у Харкові
23.12.2024, 22:05
Близько семи днів воюють росіяни на Харківському напрямку, потім зникають
Близько семи днів воюють росіяни на Харківському напрямку, потім зникають
23.12.2024, 21:01
Харківський мобільний додаток «Open Kharkiv»: Терехов розповів як скачати
Харківський мобільний додаток «Open Kharkiv»: Терехов розповів як скачати
23.12.2024, 11:21
Два вечори поспіль не ходитимуть трамваї у деяких районах Харкова
Два вечори поспіль не ходитимуть трамваї у деяких районах Харкова
23.12.2024, 20:28
Новини Харкова — головне за 23.12: загиблі та постраждала у пожежах, фронт
Новини Харкова — головне за 23.12: загиблі та постраждала у пожежах, фронт
23.12.2024, 22:21
Довічне за убивство всієї родини і перехожого отримав чоловік у Харкові
Довічне за убивство всієї родини і перехожого отримав чоловік у Харкові
23.12.2024, 18:48

Новини за темою:

11:20
У Харкові волонтери безплатно надають в оренду інструменти для ремонтів. Сюжет
22:15
Харків’яни можуть безплатно орендувати інструменти та матеріали для ремонту
17:31
На Харківщині жінка у власному домі застала грабіжника: викрав інструменти

Ви читали новину: «Чоловіка, якого підозрюють у крадіжці будінструменту, впіймали копи у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 22:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканця Харкова, який збув будівельний інструмент у ломбарді, підозрюють у квартирній крадіжці у Немишлянському районі, повідомляє Нацполіція.".