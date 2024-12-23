Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать
Фото: ХГС
О том, что горожане уже могут скачать харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv», рассказал мэр Игорь Терехов.
Фактически, ключевая функция приложения – возможность разместить Карточку харьковчанина в смартфоне.
«Digital X-card, ваша Карта харьковчанина в смартфоне, со всеми скидками, акциями и другими преимуществами, которые дает обычная пластиковая карта. В приложении уже можно оставлять отзывы о сервисах и партнерах, узнавать последние новости и предлагать свои идеи для развития города», – объяснил Терехов.
Главная цель – сделать так, чтобы все городские услуги были доступны в несколько кликов, отметил городской голова. Поэтому планируется, что функционал и этого приложения будут расширять.
Скачать «Open Kharkiv» можно по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 11:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что горожане уже могут скачать харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv», рассказал мэр Игорь Терехов.".