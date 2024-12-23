Харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv»: Терехов рассказал как скачать

О том, что горожане уже могут скачать харьковское мобильное приложение «Open Kharkiv», рассказал мэр Игорь Терехов.

Фактически, ключевая функция приложения – возможность разместить Карточку харьковчанина в смартфоне.

«Digital X-card, ваша Карта харьковчанина в смартфоне, со всеми скидками, акциями и другими преимуществами, которые дает обычная пластиковая карта. В приложении уже можно оставлять отзывы о сервисах и партнерах, узнавать последние новости и предлагать свои идеи для развития города», – объяснил Терехов.

Главная цель – сделать так, чтобы все городские услуги были доступны в несколько кликов, отметил городской голова. Поэтому планируется, что функционал и этого приложения будут расширять.

Скачать «Open Kharkiv» можно по ссылке.