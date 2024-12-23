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Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде

Общество 09:31   23.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде Фото: ХГС

Из-за ухудшения погодных условий жителей Харькова просят быть внимательными сегодня на дорогах.

«Днем 23 декабря в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 м. Об этом сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций», – передают в мэрии.

Из-за ухудшения видимости на дорогах пешеходов и водителей призывают быть максимально осторожными, отметили в горсовете.

Читайте также: Прогноз погоды на 23 декабря в Харькове и области: туман, слабый дождь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 09:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ухудшения погодных условий жителей Харькова просят быть внимательными сегодня на дорогах.".