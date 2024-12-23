Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде

Из-за ухудшения погодных условий жителей Харькова просят быть внимательными сегодня на дорогах.

«Днем 23 декабря в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 м. Об этом сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций», – передают в мэрии.

Из-за ухудшения видимости на дорогах пешеходов и водителей призывают быть максимально осторожными, отметили в горсовете.