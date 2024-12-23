Харьковчан призывают быть сегодня осторожными: причина – в погоде
Фото: ХГС
Из-за ухудшения погодных условий жителей Харькова просят быть внимательными сегодня на дорогах.
«Днем 23 декабря в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 м. Об этом сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций», – передают в мэрии.
Из-за ухудшения видимости на дорогах пешеходов и водителей призывают быть максимально осторожными, отметили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, погода, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 09:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за ухудшения погодных условий жителей Харькова просят быть внимательными сегодня на дорогах.".