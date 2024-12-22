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Прогноз погоды на 23 декабря в Харькове и области: туман, слабый дождь

Погода 19:53   22.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 23 декабря в Харькове и области: туман, слабый дождь Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 23 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области:
Облачная погода 🌥.
Небольшой дождь. Ночью слабый туман.
Ветер ночью северо-восточный↙️, днем ​​юго-западный↗️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью 0 — 5° тепла, днем ​​2 — 7° тепла.

По городу:
Облачная погода.
Небольшой дождь. Ночью слабый туман.
Ветер ночью северо-восточный↙️, днем ​​юго-западный↗️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 1-3° тепла, днем ​​3-5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 19:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".