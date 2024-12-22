Прогноз погоди на 23 грудня у Харкові та області: туман, слабкий дощ
Прогноз погоди на завтра, 23 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області:
Хмарна погода🌥.
Невеликий дощ🌧. Вночі слабкий туман🌫.
Вітер вночі північно – східний↙️, вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 0 – 5° тепла, вдень 2 – 7° тепла.
По місту:
Хмарна погода🌥.
Невеликий дощ🌧. Вночі слабкий туман🌫.
Вітер вночі північно – східний↙️, вдень південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі 1 – 3° тепла, вдень 3 – 5° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 19:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".