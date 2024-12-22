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Прогноз погоди на 23 грудня у Харкові та області: туман, слабкий дощ

Погода 19:53   22.12.2024
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 23 грудня у Харкові та області: туман, слабкий дощ

Прогноз погоди на завтра, 23 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:

Хмарна погода🌥.

Невеликий дощ🌧. Вночі слабкий туман🌫.

Вітер вночі північно – східний↙️, вдень  південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура  повітря🌡 вночі 0 – 5° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

По місту:

Хмарна погода🌥.

Невеликий дощ🌧. Вночі слабкий туман🌫.

Вітер вночі північно – східний↙️, вдень  південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура  повітря 🌡 вночі 1 – 3° тепла, вдень 3 – 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 19:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".