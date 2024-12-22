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Небезпечну погоду у Харкові та області очікують ввечері та вночі

Погода 16:00   22.12.2024
Оксана Якушко
Небезпечну погоду у Харкові та області очікують ввечері та вночі

Густий туман буде увечері 22 грудня та вночі 23 у Харкові та області, повідомляє регіональний центр із  гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням увечері 22 грудня та вночі 23 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. ⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – попередили синоптики.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 16:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Густий туман буде увечері 22 грудня та вночі 23 у Харкові та області, повідомляє регіональний центр із  гідрометеорології.".