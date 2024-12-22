Небезпечну погоду у Харкові та області очікують ввечері та вночі
Густий туман буде увечері 22 грудня та вночі 23 у Харкові та області, повідомляє регіональний центр із гідрометеорології.
«У найближчу годину зі збереженням увечері 22 грудня та вночі 23 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. ⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – попередили синоптики.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 16:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Густий туман буде увечері 22 грудня та вночі 23 у Харкові та області, повідомляє регіональний центр із гідрометеорології.".