Небезпечну погоду у Харкові та області очікують ввечері та вночі

Густий туман буде увечері 22 грудня та вночі 23 у Харкові та області, повідомляє регіональний центр із гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням увечері 22 грудня та вночі 23 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. ⚠️🚘 Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – попередили синоптики.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)