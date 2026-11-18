Прогноз погоди на четвер, 19 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Упродовж дня очікується дощ та сильні пориви вітру.

У Харківській області протягом доби утримається хмарна погода ☁️. Вночі істотні опади не очікуються. А от вдень дощ йтиме, місцями – значний. Вночі та вранці очікують туман 🌫, видимість складе 200–500 м.

Вітер прогнозують південно-східний ↖️, 5 – 10 м/с, вдень обіцяють пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі буде коливатися від 6 до 11 ° тепла, днем ​​- від 7 до 12 ° тепла.

У Харкові вночі також буде без істотних опадів. Вдень – із дощем 🌧. Вночі та вранці очікується туман 🌫 з видимістю 200 – 500м.

Вітер прогнозують південно-східний ↖️, 5 – 10 м/с, удень можливі пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8–10° тепла, днем ​​стовпчик термометра підніметься до 9–11° тепла.

Нагадаємо, Харківський зоопарк у майбутньому планує розширити групу пінгвінів, а також шукати птахів для великого критого авіарію, вовків та заміну тваринам поважного віку, серед яких гієна. Поява білого ведмедя не очікується — не лише через неготовність вольєра, а й через складнощі з його пошуком.