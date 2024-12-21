Прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня: дощ і туман

Не зимова погода утримається в Харкові в неділю. Подробиці повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, температура повітря в області коливатиметься від нуля до 5 градусів тепла.

“Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах подекуди ожеледиця”, – зазначили у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У Харкові також буде туман та невеликий дощ. Температура протягом доби – вище за нуль: від 1 до 3 градусів тепла.