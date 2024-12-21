Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня: дощ і туман

Погода 20:35   21.12.2024
Оксана Горун
Прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня: дощ і туман Фото: Василь Голосний

Не зимова погода утримається в Харкові в неділю. Подробиці повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, температура повітря в області коливатиметься від нуля до 5 градусів тепла.

“Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах подекуди ожеледиця”, – зазначили у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У Харкові також буде туман та невеликий дощ. Температура протягом доби – вище за нуль: від 1 до 3 градусів тепла.

Читайте також: Туман на Харківщині протримається до ночі та вночі — синоптики

Автор: Оксана Горун
Популярно
Змінити позиції складніше, ніж бути там – командир про оборону Харківщини
Змінити позиції складніше, ніж бути там – командир про оборону Харківщини
21.12.2024, 22:20
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
Множинними ножовими пораненнями закінчилася бійка в кафе на Харківщині
Множинними ножовими пораненнями закінчилася бійка в кафе на Харківщині
21.12.2024, 21:37
Вилетіли 240 вікон: як виглядає вдень місце прильоту “шахеда” в Харкові (фото)
Вилетіли 240 вікон: як виглядає вдень місце прильоту “шахеда” в Харкові (фото)
21.12.2024, 13:05
Біля кордону в Харківській області іде бій – Генштаб ЗСУ
Біля кордону в Харківській області іде бій – Генштаб ЗСУ
21.12.2024, 16:16
TruCAM на Харківщині побільшало: де за вами стежать
TruCAM на Харківщині побільшало: де за вами стежать
21.12.2024, 17:47

Новини за темою:

14:49
Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області
12:33
Мокрий сніг і шквали. Коли в Харкові та області погіршиться погода
20:20
Хуртовина та дощ: прогноз погоди в Харкові й області на 4 листопада
20:03
Вночі заморозки і невеликий дощ: погода в Харкові та області на 20 жовтня
20:25
Похолодає та дощитиме. Якою буде погода 8 жовтня у Харкові та області

Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня: дощ і туман»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 20:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не зимова погода утримається в Харкові в неділю. Подробиці повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології".