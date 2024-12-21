Прогноз погоди в Харкові та області на 22 грудня: дощ і туман
Фото: Василь Голосний
Не зимова погода утримається в Харкові в неділю. Подробиці повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, температура повітря в області коливатиметься від нуля до 5 градусів тепла.
“Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах подекуди ожеледиця”, – зазначили у прогнозі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
У Харкові також буде туман та невеликий дощ. Температура протягом доби – вище за нуль: від 1 до 3 градусів тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 20:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не зимова погода утримається в Харкові в неділю. Подробиці повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології".