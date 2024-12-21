Прогноз погоды в Харькове и области на 22 декабря: дождь и туман

Не зимняя погода сохранится в Харькове в воскресенье. Подробности сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, температура воздуха в области будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла.

«Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью туман, видимость 200 — 500 м. На дорогах местами гололедица», — отметили в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

В Харькове также будет туман и небольшой дождь. Температура в течение суток — выше нуля: от 1 до 3 градусов тепла.