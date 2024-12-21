Прогноз погоды в Харькове и области на 22 декабря: дождь и туман
Фото: Василий Голосный
Не зимняя погода сохранится в Харькове в воскресенье. Подробности сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, температура воздуха в области будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла.
«Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью туман, видимость 200 — 500 м. На дорогах местами гололедица», — отметили в прогнозе Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
В Харькове также будет туман и небольшой дождь. Температура в течение суток — выше нуля: от 1 до 3 градусов тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 20:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не зимняя погода сохранится в Харькове в воскресенье. Подробности сообщили в региональном центре по гидрометеорологии".