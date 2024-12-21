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Туман на Харьковщине продержится до ночи и ночью — синоптики

Харьков 12:31   21.12.2024
Оксана Горун
Туман на Харьковщине продержится до ночи и ночью — синоптики Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые будут на Харьковщине 21 – 22 декабря.

«В ближайший час 21 декабря с сохранением ночью 22 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — проинформировали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Специалисты обратились к водителям и пешеходам с призывом быть внимательными и осторожными.

Уровень опасности оценивают как первый — «желтый».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 12:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые будут на Харьковщине 21 – 22 декабря".