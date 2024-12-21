Туман на Харьковщине продержится до ночи и ночью — синоптики
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые будут на Харьковщине 21 – 22 декабря.
«В ближайший час 21 декабря с сохранением ночью 22 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — проинформировали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Специалисты обратились к водителям и пешеходам с призывом быть внимательными и осторожными.
Уровень опасности оценивают как первый — «желтый».
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 12:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые будут на Харьковщине 21 – 22 декабря".