Туман на Харьковщине продержится до ночи и ночью — синоптики

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые будут на Харьковщине 21 – 22 декабря.

«В ближайший час 21 декабря с сохранением ночью 22 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — проинформировали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Специалисты обратились к водителям и пешеходам с призывом быть внимательными и осторожными.

Уровень опасности оценивают как первый — «желтый».