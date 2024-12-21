Туман на Харківщині протримається до ночі та вночі – синоптики
Фото: Василь Голосний
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища, які будуть на Харківщині 21 – 22 грудня.
“У найближчу годину 21 грудня зі збереженням вночі 22 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м”, – поінформували в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Фахівці звернулися до водіїв та пішоходів із закликом бути уважними та обережними.
Рівень небезпеки оцінюють як перший – “жовтий”.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 12:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища, які будуть на Харківщині 21 – 22 грудня".