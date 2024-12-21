Туман на Харківщині протримається до ночі та вночі – синоптики

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища, які будуть на Харківщині 21 – 22 грудня.

“У найближчу годину 21 грудня зі збереженням вночі 22 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м”, – поінформували в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Фахівці звернулися до водіїв та пішоходів із закликом бути уважними та обережними.

Рівень небезпеки оцінюють як перший – “жовтий”.