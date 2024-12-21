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Туман на Харківщині протримається до ночі та вночі – синоптики

Харків 12:31   21.12.2024
Оксана Горун
Туман на Харківщині протримається до ночі та вночі – синоптики Фото: Василь Голосний

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища, які будуть на Харківщині 21 – 22 грудня.

“У найближчу годину 21 грудня зі збереженням вночі 22 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м”, – поінформували в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Фахівці звернулися до водіїв та пішоходів із закликом бути уважними та обережними.

Рівень небезпеки оцінюють як перший – “жовтий”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 12:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища, які будуть на Харківщині 21 – 22 грудня".