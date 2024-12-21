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Синєгубов розповів про події на фронті в Харківській області (відео)

Фронт 11:30   21.12.2024
Оксана Горун
Синєгубов розповів про події на фронті в Харківській області (відео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону 21 грудня повідомив, що армія РФ штурмувала на Вовчанському напрямку, на Куп’янському “ситуація залишається важкою”.

“Що стосується лінії фронту, то по півночі так само ворог проводив штурмові атаки, зокрема по Вовчанському напрямку. Усі вони відбиті, втрати територій не допущені, а лінія фронту там фактично стабільна. По Куп’янському напрямку ситуація залишається важкою. Ворог за добу одинадцять разів намагався штурмувати позиції наших військових. Так само намагається проникнути вглиб території, захопити певні плацдарми, звідки вже розвивати свій подальший наступ. Однак так само успіхів немає. Хоча там ситуація досить важка, тому що наші воїни фактично цілодобово відбивають по тому напрямку ворожі штурми. По Борівському напрямку так само ворог обирає його як пріоритетний, намагається штурмувати, там так само позиції втримані, ну і втрат фактично території не допущено”, – заявив начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також повідомив, що на Харківщині вранці ще раз фіксували “шахеди”.

На щастя влучання по цивільній інфраструктурі та критичній інфраструктурі наразі немає“, – зазначив він.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону 21 грудня повідомив, що армія РФ штурмувала на Вовчанському напрямку, на Куп’янському “ситуація залишається важкою”".