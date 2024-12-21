Синегубов рассказал о событиях на фронте в Харьковской области (видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона 21 декабря сообщил, что армия РФ штурмовала на Волчанском направлении, на Купянском «ситуация остается тяжелой».

«Что касается линии фронта, то по северу враг проводил штурмовые атаки, в частности по Волчанскому направлению. Все они отражены, потери территорий не допущены, а линия фронта там фактически стабильна. По Купянскому направлению ситуация остается тяжелой. Враг за сутки одиннадцать раз пытался штурмовать позиции наших военных. Также пытается проникнуть вглубь территории, захватить определенные плацдармы, откуда уже развивать свое дальнейшее наступление. Однако также успехов нет. Хотя там ситуация достаточно трудная, потому что наши воины фактически круглосуточно отбивают по тому направлению вражеские штурмы. По Боровскому направлению также враг выбирает его как приоритетное, пытается штурмовать, там также позиции удержаны и потерь территории не допущено», — заявил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также сообщил, что в Харьковской области утром еще раз фиксировали «шахеды».

«К счастью, попадания по гражданской инфраструктуре и критической инфраструктуре пока нет», — отметил он.