«Я очень люблю Харьков» — Тайра рассказала о присоединении к «Хартии» (видео)

Волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра), которую освободили из плена РФ, вновь в строю. В эфире нацмарафона она рассказала о том, чем займется в составе харьковской бригады «Хартия».

«Я иду в качестве медика в помощь «Хартии», медицинской службе «Хартии». Это, Боже упаси, не начмед. Это обычный медик. На основании ВЛК, я не могу быть непосредственно в зоне боевых действий, то есть на первой линии. И, возможно, это и правильно, но я могу быть очень полезной в целом медслужбе, и это честь для меня», — сказала Паевская.

Она также пояснила свой выбор и приоткрыла секрет того, чем занимается в бригаде писатель Сергей Жадан.

«У меня очень много друзей в «Хартии», я очень давно с ними общаюсь, я очень люблю Харьков, хоть я и киевлянка. Это ничего не значит, откуда мы. Мы все украинцы, мы все одно. И это молодая бригада, очень мощная и уже славная. И вы знаете, как они классно «движнячили» в Серебрянском лесу. И сейчас держат Харьковщину. То есть я решила приобщиться к новому образу украинского воина. Бригада отличается тем, что у них современный подход. Очень прогрессивное, критическое мышление, фантастические учения. Например, Сергей Жадан читает курсы для военнослужащих. Конечно, никто не может послать его вперед, потому что если мы потеряем Сергея… Он ездит на передок, но это постоянно очень осторожно, и мы не можем позволить себе его потерять», — поделилась Тайра.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, Юлия Паевская (Тайра) с 2014 как парамедик принимала участие в Революции достоинства, а затем — в войне на Донбассе. Она попала в плен россиян в Мариуполе 16 марта 2022 года. 17 июня того же года президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении Юлии Паевской.

«После обмена уже почти три года, два с половиной, прошло, и как раз теперь наконец мое тело более-менее нормально реагирует, то есть я довольна состоянием физическим. Я раньше хотела, конечно, присоединиться к Вооруженным силам, но не могла себе позволить из-за того, что не хочу напрягать побратимов, чтобы не стать просто обузой во время боя. Это очень ответственно, на самом деле, я очень ответственно отношусь ко всему, что я делаю», — пояснила Юлия Паевская.

Что касается психологической реабилитации, будучи психологом, она помогла себе сама.

«Психолога у меня нет потому, что, наверное, я единственный в мире психолог, прошедший 10 лет войны, плена и пытки. Я не уверена, что есть с таким опытом психологи. Мне очень помогают восточные практики — это йога и айкидо, медитации, — отметила Тайра. — Из любого опыта в своей жизни ты можешь вынести… Этот опыт превратить либо в слабость (впасть в алкоголизм, любую зависимость), либо выбираешь путь личностного роста. Когда ты на основании этого опыта делаешь выводы, которые продолжают тебя двигать по жизни вверх. Вытаскивают. Это трудная работа, это требует анализа и не каких-либо навыков, конечно. И нужен психолог, чтобы справиться. Я сама себе психолог, я справилась».