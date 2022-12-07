Live
  • Среда 07.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.49
    • 🟢

Харьковчанка стала одной из 100 «женщин года» по версии BBC

Мир 11:28   07.12.2022
Оксана Горун
Харьковчанка стала одной из 100 «женщин года» по версии BBC Коллаж: ВВС

Харьковчанка Ирина Кондратова — руководитель Регионального перинатального центра отмечена в проекте BBC «100 женщин 2022».

«Несмотря на постоянные обстрелы, врач Ирина Кондратова и ее команда продолжали без устали заботиться о беременных женщинах, новорожденных и матерях в Харьковском областном перинатальном центре. Они обустроили роддом в подвале больницы и рисковали жизнью, чтобы остаться в реанимации с младенцами, которых невозможно было переместить, даже когда звучали сирены воздушной тревоги», — пояснили свой выбор Кондратовой в «сотню» авторы списка.

На весь мир Кондратова и ее команда прославились, когда легендарный английский футболист Дэвид Бэкхэм дал врачу из Харькова доступ к редактированию своей страницы в Instagram. В соцсетях Бэкхема в многомиллионной подпиской Ирина Кондратова рассказала о том, как принимают роды и спасают детей в Харькове в условиях российских бомбардировок.

Авторы списка ВВС подчеркнули, что команда Ирины Кондратовой с 2014 года также оказала медицинскую и психологическую помощь более 3000 женщин из Луганской и Донецкой областей.

В нынешнем «ТОП-100» ожидаемо много украинок. Среди них — парамедик Юлия Паевская (Тайра), первая леди Елена Зеленская, журналист Кристина Бердинских, математик Марина Вязовская, политик и волонтер Яна Зинеквич, правозащитница Александра Матвейчук, защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук.

  • Читайте также: В длинный список ВВС попали сразу три харьковские книги

    • Авторы списка подчеркнули, что «отражает роль женщин в конфликтах во всем мире в 2022 году – от протестующих, которые смело требуют изменений в Иране, до женского лица войны и сопротивления в Украине и России». Представительницы РФ также есть в перечне, хоть их и существенно меньше, чем украинок. Среди них — певица Алла Пугачева.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    07:49
    5 истребителей РФ сбиты, а Украина получает от союзников 70 военных самолетов
    21:33
    Журналиста ВВС замучили слежкой в России
    23:35
    Крушение АН-26: в ВВС отреагировали на подозрения от ГБР
    12:03
    В длинный список ВВС попали сразу три харьковские книги
    12:53
    Два харьковских курсанта успешно закончили Колледж Королевских ВВС Великобритании

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковчанка стала одной из 100 «женщин года» по версии BBC»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 11:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка Ирина Кондратова — руководитель Регионального перинатального центра отмечена в проекте BBC «100 женщин 2022»".