Харьковчанка стала одной из 100 «женщин года» по версии BBC

Харьковчанка Ирина Кондратова — руководитель Регионального перинатального центра отмечена в проекте BBC «100 женщин 2022».

«Несмотря на постоянные обстрелы, врач Ирина Кондратова и ее команда продолжали без устали заботиться о беременных женщинах, новорожденных и матерях в Харьковском областном перинатальном центре. Они обустроили роддом в подвале больницы и рисковали жизнью, чтобы остаться в реанимации с младенцами, которых невозможно было переместить, даже когда звучали сирены воздушной тревоги», — пояснили свой выбор Кондратовой в «сотню» авторы списка.

На весь мир Кондратова и ее команда прославились, когда легендарный английский футболист Дэвид Бэкхэм дал врачу из Харькова доступ к редактированию своей страницы в Instagram. В соцсетях Бэкхема в многомиллионной подпиской Ирина Кондратова рассказала о том, как принимают роды и спасают детей в Харькове в условиях российских бомбардировок.

Авторы списка ВВС подчеркнули, что команда Ирины Кондратовой с 2014 года также оказала медицинскую и психологическую помощь более 3000 женщин из Луганской и Донецкой областей.

В нынешнем «ТОП-100» ожидаемо много украинок. Среди них — парамедик Юлия Паевская (Тайра), первая леди Елена Зеленская, журналист Кристина Бердинских, математик Марина Вязовская, политик и волонтер Яна Зинеквич, правозащитница Александра Матвейчук, защитница прав людей с инвалидностью Юлия Сачук.

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Авторы списка подчеркнули, что «отражает роль женщин в конфликтах во всем мире в 2022 году – от протестующих, которые смело требуют изменений в Иране, до женского лица войны и сопротивления в Украине и России». Представительницы РФ также есть в перечне, хоть их и существенно меньше, чем украинок. Среди них — певица Алла Пугачева.