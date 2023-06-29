Единственный на Земле. Ученые ищут первый метеорит из другой Солнечной системы

Полагают, что остатки первого межзвездного метеорита лежат на дне Тихого океана. На прошлой неделе один ученый и его команда заявили, что нашли их, сообщает BBC.

Глубоко в Тихом океане, в чернильной пучине на глубине около 1,6 км возбуждает ил интересный черно-серебристый зверь. Он чем-то напоминает ската, но на самом деле это первый в мире «межзвездный крючок» — уникальное устройство, которое разработал и использовал гарвардский физик Ави Лоэб. Он ищет инопланетный материал – и, возможно, кое-что нашел.

Четыре года поиски Лоэба были заняты другим странным объектом – сигарообразной кометой Оумуамуа, которая проскользнула мимо Земли в октябре 2017 года и навсегда исчезла в космической пустоте.

Это был первый известный межзвездный гость Земли – путешественник, преодолевший около 600 000 лет, чтобы добраться до нашей маленькой голубой планеты. Желание Лоэба его понять принесло ему новое прозвище – «Гарвардский охотник за инопланетянами» – книгу-бестселлер и немалое количество критики со стороны коллег-ученых.

Вдохновленный этой кометой, Лоэб решил искать другие космические аномалии. И именно это привело его вместе с группой студентов к IM1 – удивительному метеориту, который взорвался над Тихим океаном в 3:05 утра по местному времени 9 января 2014 года.

Удивительный факт – ни один человек никогда лично не сталкивался с материалом из-за пределов нашей Солнечной системы. По крайней мере сознательно.

Несмотря на 66 лет исследования космоса и сотни миссий, собиравших образцы с Луны, астероидов и околоземной орбиты, а также более 70 000 метеоритов, нашедших на поверхности нашей планеты, весь космический мусор, разбросанный по музеям всего мира — из нашего «соседского».

Считается, что даже убийца динозавров, врезавшийся в Землю 66 миллионов лет назад, происходит из облака Оорта – массы комет в самом отдаленном уголке нашей Солнечной системы, из которой регулярно летят камни в нашу сторону.

«Научное сообщество собрало удивительное количество знаний об этих объектах, но у нас никогда не было возможности изучить материал из другой Солнечной системы — планет и астероидов вокруг другой далекой звезды, — говорит Марк Фрайс, куратор по вопросам космической пыли в NASA. — Мы знаем , что эти системы существуют, но никогда не могли изучить их в лаборатории».

Первоначально IM1 был лишь записью в онлайн-базе данных – под названием «CNEOS 2014-01-08».

Хотя космос постоянно находится под наблюдением около 10 000 профессиональных астрономов, вместе с тысячами любителей-энтузиастов, метеориты легко пропустить. Небо просто слишком велико, чтобы наблюдать за ним все время, и большинство телескопов недостаточно чувствительны к обнаружению малых объектов.

Итак, когда IM1 врезался в Землю, никто не заметил этого. Единственная информация о его существовании поступила от правительства США, чьи датчики зафиксировали его траекторию, скорость и высоту, когда он пролетал по атмосфере над Атлантическим океаном вблизи Португалии.

Любые другие подробности, если они существуют, содержатся в секретных документах – не потому, что это было НЛО, а потому, что их обнародование раскроет слишком много информации о возможностях зафиксировавшего его военного оборудования.

Но в базе данных было достаточно важных деталей, чтобы вызвать интерес Лоэба. Для начала, IM1 несся на невероятной скорости.

Все звезды в Млечном Пути двигаются постепенно вращаясь вокруг его центра. Путешествуя, они увлекают с собой также и свои солнечные системы. Это означает, что любой объект, который попадает в наши солнечные окрестности, будет двигаться со скоростью, заданной его звездой.

Когда он будет приближаться к зоне действия гравитации Солнца, он будет еще увеличивать свой темп. В результате ученые ожидают, что межзвездные метеориты будут двигаться быстрее обычных.

Анализ Лоеба показывает, что IM1 не только двигался быстрее, чем наша собственная солнечная система, он также двигался быстрее, чем 95% звезд поблизости. Это, по его мнению, говорит о том, что он был межзвездным.

Во-вторых, метеорит был чрезвычайно крепким – вместо того, чтобы распасться в верхней атмосфере Земли, IM1 продержался целым, пока не достиг нижней части атмосферы. Из чего именно он был сделан, остается загадкой, но он был крепче стали.

«Мы обнаружили, что его прочность должна быть по крайней мере в несколько раз больше, чем все другие космические камни, которых в том же каталоге было 272», — сказал Лоеб в интервью BBC за несколько недель до начала экспедиции.

Когда команда написала свои выводы, статью сначала отказались публиковать в научном журнале, отчасти потому, что рассматривавшие ее эксперты заявили, что им нужна дополнительная информация.

Затем, после многих лет обращений в Белый дом с просьбой получить дополнительную информацию, в начале этого года NASA получило письмо. Подписанный генерал-лейтенантом космических сил США с синей печатью Министерства обороны документ подтвердил, что они проверили работу Лоэба с главным научным сотрудником Командования космических операций США и подтвердили, что она с «достаточной точностью» предполагает, что таинственный метеор прилетел из межзвездного пространства.

Смелые поиски

Поисковая группа Лоэба села на борт Silver Star 14 июня и вскоре прибыла к участку бархатно-голубого океана примерно в 84 км от берега тропического острова Манус, Папуа-Новая Гвинея. Именно здесь, по расчетам Лоэба с использованием данных американских военных и местной сейсмологической службы, должны были упасть обломки метеорита.

Вооружившись своим «межзвездным крюком» при финансовой поддержке основателя блокчейн-компании Cardano, команда начала путешествие по сбору образцов.

Крюк напоминает подводные сани, которые буксует судно с помощью длинного троса. Он может собирать образцы потенциальных обломков метеорита, используя мощные магниты на своей поверхности или с помощью специальных сеток для сбора.

21 июня ученым наконец-то повезло. Команда ученых нашла сферулу – крохотную металлическую жемчужину примерно 0,3 мм в сечении. Вскоре выяснилось, что она одна из многих, и состоит преимущественно из железа, магния и титана. Лоеб отмечает, что это необычное сочетание как в объектах, созданных человеком, так и в метеоритах.

Команда планирует доставить сферулы в обсерваторию Гарвардского колледжа, где они будут исследованы. Проанализировав их пропорции относительно других метеоритов, Лоэб надеется проверить, действительно ли IM1 имел межзвездное происхождение.