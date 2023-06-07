США восстанавливают поврежденные НЛО, утверждает экс-разведчик – The Guardian.

Бывший сотрудник разведки Дэвид Груш, возглавлявший анализ непонятных аномальных явлений в агентстве Министерства обороны США, утверждает, что у США есть летательные аппараты нечеловеческого происхождения, сообщает The Guardian.

США призвали обнародовать доказательства существования НЛО после того, как бывший сотрудник разведки заявил, что у правительства есть «неповрежденные и частично поврежденные» инопланетные транспортные средства.

Информацию об этих транспортных средствах незаконно скрывают в Конгрессе, сказал Груш. Когда он передал Конгрессу секретную информацию о транспортных средствах, тот столкнулся с местью со стороны чиновников. Груш уволился в апреле после 14-летней карьеры в разведке США.

Джонатан Грей, нынешний сотрудник разведки США в Национальном центре воздушно-космической разведки (Nasic), подтвердил существование «экзотических материалов», добавив: «Мы не одиноки».

Эти сведения появились после того, как за последние годы большое количество достоверных наблюдений и сообщений привлекло внимание к инопланетным кораблям и потенциальным посещениям.

В 2021 году Пентагон опубликовал отчет об UAP (большинство инопланетян предпочитает этот термин вместо НЛО), в котором выявлено более 140 случаев встречи UAP, которые невозможно объяснить.

Доклад появился после утечки военных видеоматериалов, показавших, очевидно, непонятные события в небе, в то время как пилоты ВМС свидетельствовали, что они часто сталкивались со странными кораблями у побережья США.

В интервью журналистам Debrief Лесли Кину и Ральфу Блюменталю, которые ранее разоблачили существование тайной программы Пентагона по исследованию НЛО, Груш сказал, что правительство США и оборонные подрядчики восстанавливали фрагменты инопланетных кораблей.

Груш сказал Debrief, что анализ определил, что этот материал «экзотического происхождения» — то есть «нечеловеческий интеллект внеземного или неизвестного происхождения».

«[Эта оценка] основывается на морфологии транспортных средств и материаловедческом тестировании, а также на владении уникальной структурой атомов и радиологическими сигнатурами», — сказал Груш.

«Феномен нечеловечного интеллекта настоящий. Мы не одиноки, – сказал Грей. – Поиски такого рода не ограничиваются Соединенными Штатами. Это глобальное явление, но глобальное решение продолжает ускользать от нас».

The Debrief пообщался с несколькими бывшими коллегами Груша, каждый из которых поручился за него. Груша описали как «офицера с мощным нравственным компасом».

Ник Поуп, который в начале 1990-х годов исследовал НЛО для британского Министерства обороны (МО), сказал, что рассказ Груша и Грея об инопланетных материалах «очень важный».

«Когда такие люди подают официальные жалобы, они делают это, понимая, что, если они сознательно сделали ложное заявление, им грозит достаточно большой штраф и/или тюремное заключение. Люди говорят: «О, люди все время придумывают истории». Но я думаю, что это совсем другое – пойти в Конгресс, пойти к генеральному инспектору разведывательного управления и сделать это. Потому что будут последствия, если окажется, что это ложь».

«Груш сказал, что операции по восстановлению корабля продолжаются на разных уровнях и что он знает участвующих конкретных лиц, нынешних и бывших», — сообщается в отчете.

Груш не говорит, что лично видел инопланетные транспортные средства, а также не говорит, где они могут храниться.

Пилоты военно-морского флота, которые в 2021 году поделились своим опытом столкновения с непонятными объектами во время выполнения военных полетов, сказали, что они и другие решили не сообщать, поскольку опасаются, что это может помешать их карьере.

«Притеснения приводят только к дальнейшей стигматизации отрасли UAP, в значительной степени препятствуя научному прогрессу и отталкивая других изучать эту важную тему», — заявила научный руководитель НАСА Никола Фокс.