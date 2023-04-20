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«НЛО» над Киевом: в Госкосмосе назвали самую вероятную версию (видео)

Происшествия 11:39   20.04.2023
Оксана Горун
«НЛО» над Киевом: в Госкосмосе назвали самую вероятную версию (видео) Фото: скриншот видео

От работы ПВО до падения спутника — за ночь видео яркой вспышки в небе над Киевом собрало массу комментариев и версий причин события. На событие отреагировали даже в NASA.

Подробно необычное явление проанализировали специалисты Государственного космического агентства Украины.

«19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК (Главного центра специального контоля — Ред.) на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы», — для начала сообщили подтвержденные факты в релизе Госкосмоса.

Наиболее вероятной причиной события специалисты считают падением метеорита из потока Лирид.

«Ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды. Лириды – это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки или так называемые «огненные шары», — пояснили специалисты по космосу.

До «метеоритной» версии рассматривали вариант падения не сгоревших при входе в атмосферу фрагментов спутника США RHESSI. Такую версию сразу отмел астроном и астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл.

 

«Яркая вспышка над Киевом не имеет НИКАКОЙ СВЯЗИ с возвращением в атмосферу спутника NASA RHESSI, орбита которого не приближается на тысячи километров к Украине», — написал он в twitter.

В NASA заявили, что «подозреваемый» спутник и вовсе до сих пор на орбите, передет ВВС.

«По расчетам центра космических наблюдений, ожидается, что спутник прекратит существование сегодня – 20.04.2023 в 15:58:21 по Киеву», — предупредили в Госкосмосе.

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    • При этом отметили: район возможного падения обломков спутника находится за пределами Украины.

    Пока специалисты по космосу выдвигают версии, в командовании Воздушных сил ВСУ сразу заявили, что не имеют отношения к происшествию. В момент вспышки в небе над над Киевом ПВО не работала, отметил спикер командования Юрий Игнат в комментарии СМИ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От работы ПВО до падения спутника — за ночь видео яркой вспышки в небе над Киевом собрало массу комментариев и версий причин события. На событие отреагировали даже в NASA".