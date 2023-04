«НЛО» над Киевом: в Госкосмосе назвали самую вероятную версию (видео)

От работы ПВО до падения спутника — за ночь видео яркой вспышки в небе над Киевом собрало массу комментариев и версий причин события. На событие отреагировали даже в NASA.

Подробно необычное явление проанализировали специалисты Государственного космического агентства Украины.

«19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК (Главного центра специального контоля — Ред.) на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы», — для начала сообщили подтвержденные факты в релизе Госкосмоса.

Наиболее вероятной причиной события специалисты считают падением метеорита из потока Лирид.

«Ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды. Лириды – это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки или так называемые «огненные шары», — пояснили специалисты по космосу.

До «метеоритной» версии рассматривали вариант падения не сгоревших при входе в атмосферу фрагментов спутника США RHESSI. Такую версию сразу отмел астроном и астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл.

One more time: the bright flash seen over Kyiv has NOTHING TO DO with the reentry of NASA’s RHESSI satellite, whose orbit doesn’t come within thousands of kilometers of Ukraine.

— Jonathan McDowell (@planet4589) April 19, 2023