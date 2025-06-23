Разрушен целый подъезд, ночью РФ попала по дому украинского певца

Тревогу в Киеве и области объявили в 23:54. В Воздушных силах ВСУ тем временем предупредили, что враг запустил ударные БпЛА.

Дополнено в 16:08. Начальник Киевской ГВА информирует, что спасатели деблокировали тело девятой жертвы вражеского удара.

Дополнено в 15:40. В Киеве из из-под завалов спасатели достали тело восьмого погибшего, сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Дополнено в 12:37. Число погибших в Киеве в результате атаки РФ возросло до семи. Об этом сообщает глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

«Спасатели деблокировали тело 7 жертв в Шевченковском районе», — написал Ткаченко.

Дополнено в 10:55. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество пострадавших в столице растет.

«Сейчас есть данные 25-ти пострадавших. Это в том числе 4 ребенка. 8 пострадавших – в Соломенском районе, 17 – в Шевченковском. По погибшим – шестеро. На месте удара ракетой в Шевченковском районе продолжается спасательная операция», – рассказал начальник КГВА.

Также украинский певец, солист группы «Антитела» Тарас Тополя написал на своей странице в соцсетях, что ночью досталось и его квартире.

«Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы», – написал Тополя.

Ночью мэр Виталий Кличко написал, что на Оболоне работает ПВО. Позже взрывы начали звучать в разных районах Киева.

Комбинированная атака – россияне били дронами и баллистикой, – продолжалась несколько часов. Под ударами оказался Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.

Один из самых пострадавших районов этой ночью – Шевченковский. Там ракета попала по пятиэтажке, в результате разрушен целый подъезд дома.

«Взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив. Из него спасли 10 человек. Из них — 1 ребенка и беременную женщину», – написал Кличко.

На месте «прилетов» работают спасатели.

«Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Привлечены более 400 спасателей и 100 единиц техники. Информация обновляется», – уточнили в ГСЧС Украины.

На данный момент известно о шестерых погибших в Шевченковском районе, сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

«В настоящее время спасатели концентрируют усилия на скорейшем разборе завалов, чтобы сохранить всю жизнь. По состоянию на данный момент известно о 8 пострадавших по этому адресу, в том числе один ребенок. Итого по Киеву — известно о 14 пострадавших, но это количество, вероятно, будет расти», – констатировал Ткаченко.

Существенные разрушения и в Соломенском районе – там загорелась крыша бизнес-центра и офисное здание на площади около 800 м. кв.

Кроме того, из-за «прилетов» поврежден один из выходов из метро.

«Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошино и прилегающая территория — остановка. Стиль россиян неизменен – бить туда, где могут быть люди. Именно обычные люди, скрывающиеся от обстрелов. Здесь пострадали два человека. Им предоставили помощь на месте, без госпитализации», – уточнил Ткаченко.