Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч

По состоянию на 17 июля в Харьковской области актуальны 3548 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия сапера с зарплатой в 50 тысяч гривен. Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов будет иметь 35670 грн, а заместитель директора – 35100.

Представитель торговый будет зарабатывать 33 тысячи, сварщик на электронно-лучевых сварочных установках — 30 тысяч, специалист по стандартизации, сертификации и качеству — 25 тысяч, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц — 21 тысячу, энергетик — 20 тысяч, клинический психолог — 19900, а оператор стеклоформовочных машин — 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.