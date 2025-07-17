Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч

Станом на 17 липня у Харківській області актуальні 3548 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія сапера із зарплатою 50 тисяч гривень. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів матиме 35670 грн, а заступник директора – 35100.

Представник торговельний зароблятиме 33 тисячі, зварник на електронно-променевих зварювальних установках – 30 тисяч, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості – 25 тисяч, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 21 тисячі, енергетик – 20 тисяч, клінічний психолог – 19900, а оператор склоформувальних машин – 18 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.