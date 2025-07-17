Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
Станом на 17 липня у Харківській області актуальні 3548 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія сапера із зарплатою 50 тисяч гривень. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів матиме 35670 грн, а заступник директора – 35100.
Представник торговельний зароблятиме 33 тисячі, зварник на електронно-променевих зварювальних установках – 30 тисяч, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості – 25 тисяч, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 21 тисячі, енергетик – 20 тисяч, клінічний психолог – 19900, а оператор склоформувальних машин – 18 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
Читайте також: Робота в Харкові: де пропонують повний соцпакет та бронювання
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, новини Харкова, робота, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17 липня у Харківській області актуальні 3548 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".