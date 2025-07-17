Live
  • Чт 17.07.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.81
  • EUR 48.52

Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч

Суспільство 16:16   17.07.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч Фото: ХОВА

Станом на 17 липня у Харківській області актуальні 3548 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія сапера із зарплатою 50 тисяч гривень. Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів матиме 35670 грн, а заступник директора – 35100.

Представник торговельний зароблятиме 33 тисячі, зварник на електронно-променевих зварювальних установках – 30 тисяч, фахівець із стандартизації, сертифікації та якості – 25 тисяч, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 21 тисячі, енергетик – 20 тисяч, клінічний психолог – 19900, а оператор склоформувальних машин – 18 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте також: Робота в Харкові: де пропонують повний соцпакет та бронювання

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Сьогодні СБУ запобігла страшному злочину» – Терехов (відео)
«Сьогодні СБУ запобігла страшному злочину» – Терехов (відео)
17.07.2025, 16:40
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
17.07.2025, 16:16
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка
16.07.2025, 20:48
Чи скасують у Харкові “дистанційку”: Терехов дав чітку відповідь
Чи скасують у Харкові “дистанційку”: Терехов дав чітку відповідь
17.07.2025, 12:52
Новини Харкова – головне 17 липня: чи скасують у Харкові «дистанційку»
Новини Харкова – головне 17 липня: чи скасують у Харкові «дистанційку»
17.07.2025, 16:19

Новини за темою:

13:46
Робота в Харкові: де пропонують повний соцпакет та бронювання
15:23
Робота у Харкові та області: зарплати до 65 тис. грн, топ-10 вакансій тижня
16:47
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень
13:16
Афера на вакансіях у Європі: про схему харків’ян повідомили у поліції
14:45
Вакансії до 50 тис. грн: яку роботу пропонують в Харкові й області

Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 16:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17 липня у Харківській області актуальні 3548 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".