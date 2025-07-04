Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями — Сикорский

Массированная российская атака вчера вечером вызвала пожары и нанесла большой ущерб, в том числе польскому консульству в Киеве. Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, восстановите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора