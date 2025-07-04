Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями — Сикорский
Фото: Радослав Сикорский/Х
Массированная российская атака вчера вечером вызвала пожары и нанесла большой ущерб, в том числе польскому консульству в Киеве. Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, восстановите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: киев, массированная атака, пво, Польша, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 15:01;
Корреспондент Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массированная российская атака вчера вечером вызвала пожары и нанесла большой ущерб, в том числе польскому консульству в Киеве. Президент Трамп,…".