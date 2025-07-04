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Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями — Сикорский

Мир 15:01   04.07.2025
Радослав Сикорский
министр иностранных дел Польши
Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями — Сикорский Фото: Радослав Сикорский/Х

Массированная российская атака вчера вечером вызвала пожары и нанесла большой ущерб, в том числе польскому консульству в Киеве. Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, восстановите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора

Автор: Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши
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  • Корреспондент Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массированная российская атака вчера вечером вызвала пожары и нанесла большой ущерб, в том числе польскому консульству в Киеве. Президент Трамп,…".