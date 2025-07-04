Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль – Сікорський
Фото: Радослав Сікорський/Х
Масований російський напад минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: киев, массированная атака, пво, Польша, сша, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 15:01;
Кореспондент Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масований російський напад минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з…".