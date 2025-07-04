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Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль – Сікорський

Події 15:01   04.07.2025
Радослав Сікорський
міністр закордонних справ Польщі
Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль – Сікорський Фото: Радослав Сікорський/Х

Масований російський напад минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора.

Автор: Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 15:01;

  • Кореспондент Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масований російський напад минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з…".