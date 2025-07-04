Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль – Сікорський

Масований російський напад минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора.