Удар по Киеву — это плевок Путина в лицо Трампу — Коваленко
Массированный, концентрированный удар по Киеву это плевок путина в лицо Трампу! Мол, хочешь опять поговорить о мире? Ну, давай, давай. Это форма давления и даже унижения. Уникальный случай в мировой истории, когда над президентом США настолько показательно пытаются доминировать и принижать. Интересно, насколько еще хватит ущемленного эго Дональда Трампа это терпеть?
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: киев, коваленко, массированная атака, Путин, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 15:00;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массированный, концентрированный удар по Киеву это плевок путина в лицо Трампу! Мол, хочешь опять поговорить о мире? Ну, давай, давай.…".