Удар по Киеву — это плевок Путина в лицо Трампу — Коваленко

Массированный, концентрированный удар по Киеву это плевок путина в лицо Трампу! Мол, хочешь опять поговорить о мире? Ну, давай, давай. Это форма давления и даже унижения. Уникальный случай в мировой истории, когда над президентом США настолько показательно пытаются доминировать и принижать. Интересно, насколько еще хватит ущемленного эго Дональда Трампа это терпеть?