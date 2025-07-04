Удар по Києву – це плювок Путіна в обличчя Трампу – Коваленко

Масований, концентрований удар по Києву це плювок путіна в обличчя Трампу! Мовляв, хочеш знову поговорити про мир? Ну давай, давай. Це форма тиску та навіть приниження. Унікальний випадок у світовій історії, коли над президентом США настільки показово намагаються домінувати та принижувати. Цікаво, наскільки ще вистачить ущемленого его Дональда Трампа це терпіти?