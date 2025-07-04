Удар по Києву – це плювок Путіна в обличчя Трампу – Коваленко
Масований, концентрований удар по Києву це плювок путіна в обличчя Трампу! Мовляв, хочеш знову поговорити про мир? Ну давай, давай. Це форма тиску та навіть приниження. Унікальний випадок у світовій історії, коли над президентом США настільки показово намагаються домінувати та принижувати. Цікаво, наскільки ще вистачить ущемленого его Дональда Трампа це терпіти?
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: киев, коваленко, массированная атака, путін, Трамп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по Києву – це плювок Путіна в обличчя Трампу – Коваленко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 15:00;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масований, концентрований удар по Києву це плювок путіна в обличчя Трампу! Мовляв, хочеш знову поговорити про мир? Ну давай, давай.…".