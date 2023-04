“НЛО” над Києвом: у Держкосмосі назвали найімовірнішу версію (відео)

Від роботи ППО до падіння супутника – за ніч відео яскравого спалаху в небі над Києвом зібрало безліч коментарів та версій причин події. На подію відреагували навіть у НАСА.

Детально незвичайне явище проаналізували спеціалісти Державного космічного агентства України.

“19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК (Головний центр спеціального контролю – Ред.) на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється”, – для початку повідомили підтверджені факти в релізі Держкосмосу.

Найімовірнішою причиною події фахівці вважають падіння метеориту з потоку Лірид.

“Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди — це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи, або так звані “вогненні кулі“, – пояснили фахівці з космосу.

До “метеоритної” версії розглядали варіант падіння фрагментів супутника США RHESSI, які не згоріли при вході в атмосферу. Таку версію відразу відхилив астроном і астрофізик із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан МакДауелл.

