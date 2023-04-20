“НЛО” над Києвом: у Держкосмосі назвали найімовірнішу версію (відео)
Від роботи ППО до падіння супутника – за ніч відео яскравого спалаху в небі над Києвом зібрало безліч коментарів та версій причин події. На подію відреагували навіть у НАСА.
Детально незвичайне явище проаналізували спеціалісти Державного космічного агентства України.
“19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК (Головний центр спеціального контролю – Ред.) на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється”, – для початку повідомили підтверджені факти в релізі Держкосмосу.
Найімовірнішою причиною події фахівці вважають падіння метеориту з потоку Лірид.
“Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди — це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи, або так звані “вогненні кулі“, – пояснили фахівці з космосу.
До “метеоритної” версії розглядали варіант падіння фрагментів супутника США RHESSI, які не згоріли при вході в атмосферу. Таку версію відразу відхилив астроном і астрофізик із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан МакДауелл.
Більше часу: глибокий флеш пам’ятник над Києвом NOTHING TO DO with reentry NASA’s RHESSI satellite, котрий орбіт ніби не з’єднатися з кількома кілометрами Ukraine.
– Jonathan McDowell (@planet4589) April 19, 2023
“Яскравий спалах над Києвом не має НІЯКОГО ЗВ’ЯЗКУ з поверненням в атмосферу супутника NASA RHESSI, орбіта якого не наближається на тисячі кілометрів до України”, – написав він у твітері.
У NASA заявили, що “підозрюваний” супутник і досі на орбіті, передає ВВС.
“За розрахунками центру космічних спостережень, очікується, що супутник припинить існування сьогодні – 20.04.2023 о 15:58:21 за київським часом”, – попередили в Держкосмосі.
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При цьому наголосили: район можливого падіння уламків супутника знаходиться за межами України.
Поки фахівці з космосу висувають версії, у командуванні Повітряних сил ЗСУ одразу заявили, що не мають стосунку до події. У момент спалаху в небі над Києвом ППО не працювала, зазначив спікер командування Юрій Ігнат у коментарі ЗМІ.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від роботи ППО до падіння супутника – за ніч відео яскравого спалаху в небі над Києвом зібрало безліч коментарів та версій причин події. На подію відреагували навіть у НАСА".