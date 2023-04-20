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“НЛО” над Києвом: у Держкосмосі назвали найімовірнішу версію (відео)

Події 11:39   20.04.2023
Оксана Горун
“НЛО” над Києвом: у Держкосмосі назвали найімовірнішу версію (відео)

Від роботи ППО до падіння супутника – за ніч відео яскравого спалаху в небі над Києвом зібрало безліч коментарів та версій причин події. На подію відреагували навіть у НАСА.

Детально незвичайне явище проаналізували спеціалісти Державного космічного агентства України.

“19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК (Головний центр спеціального контролю – Ред.)  на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється”, – для початку повідомили підтверджені факти в релізі Держкосмосу.

Найімовірнішою причиною події фахівці вважають падіння метеориту з потоку Лірид.

“Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди. Ліриди — це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи, або так звані “вогненні кулі“, – пояснили фахівці з космосу.

До “метеоритної” версії розглядали варіант падіння фрагментів супутника США RHESSI, які не згоріли при вході в атмосферу. Таку версію відразу відхилив астроном і астрофізик із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан МакДауелл.

 

“Яскравий спалах над Києвом не має НІЯКОГО ЗВ’ЯЗКУ з поверненням в атмосферу супутника NASA RHESSI, орбіта якого не наближається на тисячі кілометрів до України”, – написав він у твітері.

У NASA заявили, що “підозрюваний” супутник і досі на орбіті, передає ВВС.

“За розрахунками центру космічних спостережень, очікується, що супутник припинить існування сьогодні – 20.04.2023 о 15:58:21 за київським часом”, – попередили в Держкосмосі.

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    • При цьому наголосили: район можливого падіння уламків супутника знаходиться за межами України.

    Поки фахівці з космосу висувають версії, у командуванні Повітряних сил ЗСУ одразу заявили, що не мають стосунку до події. У момент спалаху в небі над Києвом ППО не працювала, зазначив спікер командування Юрій Ігнат у коментарі ЗМІ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 11:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від роботи ППО до падіння супутника – за ніч відео яскравого спалаху в небі над Києвом зібрало безліч коментарів та версій причин події. На подію відреагували навіть у НАСА".