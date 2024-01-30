Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи

У тридцятку найнебезпечніших міст рейтингу, складеного платформою Numbeo, увійшли Харків, Дніпро, Одеса, Київ та Львів.

Прифронтовий Харків посів п’яту позицію. При цьому Дніпро – на першому місці, Одеса – на другому. Київ – восьма позиція, Львів – тринадцята.

Рейтинг складають за двома параметрами: індекс злочинності та індекс безпеки. До статистики потрапили такі види правопорушень, як умисні вбивства, пограбування, насильство, вандалізм, збройні напади, викрадення авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.