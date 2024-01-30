Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи

Суспільство 11:50   30.01.2024
Вікторія Яковенко
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи Фото: Олена Нагорна

У тридцятку найнебезпечніших міст рейтингу, складеного платформою Numbeo, увійшли Харків, Дніпро, Одеса, Київ та Львів.

Прифронтовий Харків посів п’яту позицію. При цьому Дніпро – на першому місці, Одеса – на другому. Київ – восьма позиція, Львів – тринадцята.

Рейтинг складають за двома параметрами: індекс злочинності та індекс безпеки. До статистики потрапили такі види правопорушень, як умисні вбивства, пограбування, насильство, вандалізм, збройні напади, викрадення авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.

Читайте також: Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
Головні новини Харкова: збиті “шахеди”, бої за Табаївку, вибух
Головні новини Харкова: збиті “шахеди”, бої за Табаївку, вибух
30.01.2024, 12:30
Дитину побили в харківському обласному центрі соцпідтримки дітей – омбудсмен
Дитину побили в харківському обласному центрі соцпідтримки дітей – омбудсмен
30.01.2024, 11:04
Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
29.01.2024, 17:13
Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника
Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника
30.01.2024, 11:19
Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”
Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”
30.01.2024, 08:56

Новини за темою:

11:20
Це питання безпеки Польщі – Туск про свій візит до Києва
08:17
У Бєлгороді почали зміцнювати зупинки бетонними блоками та піском (фото)
18:22
Безпечні свята в Україні забезпечуватимуть 27 тисяч людей
17:18
Що потрібно знати, повертаючись на деокуповані території – поради саперів
10:06
Біля будівель у Харкові встановлюють переходи для захисту пішоходів (фото)

Ви читали новину: «Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У тридцятку найнебезпечніших міст рейтингу, складеного платформою Numbeo, увійшли Харків, Дніпро, Одеса, Київ та Львів.".