Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Фото: Олена Нагорна
У тридцятку найнебезпечніших міст рейтингу, складеного платформою Numbeo, увійшли Харків, Дніпро, Одеса, Київ та Львів.
Прифронтовий Харків посів п’яту позицію. При цьому Дніпро – на першому місці, Одеса – на другому. Київ – восьма позиція, Львів – тринадцята.
Рейтинг складають за двома параметрами: індекс злочинності та індекс безпеки. До статистики потрапили такі види правопорушень, як умисні вбивства, пограбування, насильство, вандалізм, збройні напади, викрадення авто, а також рівень корупції та торгівлі наркотиками.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 11:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У тридцятку найнебезпечніших міст рейтингу, складеного платформою Numbeo, увійшли Харків, Дніпро, Одеса, Київ та Львів.".