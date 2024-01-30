Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника

На Харківщині повідомили про підозру прикордоннику, який вимагав у іншого військового ДПСУ гроші за позитивне «вирішення питання» щодо переведення на посаду до іншого регіону України.

Ціна питання складала 700 доларів, повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Сержанта-прикордонника затримали «на гарячому» – під час отримання хабаря.

Йому інкримінують факт вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).