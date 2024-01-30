Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
На Харківщині повідомили про підозру прикордоннику, який вимагав у іншого військового ДПСУ гроші за позитивне «вирішення питання» щодо переведення на посаду до іншого регіону України.
Ціна питання складала 700 доларів, повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Сержанта-прикордонника затримали «на гарячому» – під час отримання хабаря.
Йому інкримінують факт вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 11:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру прикордоннику, який вимагав у іншого військового ДПСУ гроші за позитивне «вирішення питання» щодо переведення на посаду до іншого регіону України.".