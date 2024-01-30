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Требовал $700 за перевод на должность: на Харьковщине задержали пограничника

Общество 11:19   30.01.2024
Виктория Яковенко
Требовал $700 за перевод на должность: на Харьковщине задержали пограничника Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

На Харьковщине сообщили о подозрении пограничнику, который требовал у другого военного ГПСУ деньги за положительное «решение вопроса» о переводе на должность в другой регион Украины.

Цена вопроса составляла 700 долларов, сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Сержанта-пограничника задержали «на горячем» – во время получения взятки.

Ему инкриминируют факт вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

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Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сообщили о подозрении пограничнику, который требовал у другого военного ГПСУ деньги за положительное «решение вопроса» о переводе на должность в другой регион Украины.".