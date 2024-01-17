В Харькове судью уволили «за существенный дисциплинарный проступок»

Высший совет правосудия сообщил об увольнении судьи Дзержинского райсуда в Харькове Ирины Грищенко.

«16 января 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Дзержинского районного суда города Харькова Ирины Грищенко на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об освобождении судьи от должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило ее несоответствие занимаемой должности», — сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре информировали, что судью в Харькове разоблачили на получении взятки в 4000 долларов США. Это произошло еще весной 2020 года.

«Следствием установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве указанный судья выразил защитнику обвиняемого просьбы предоставить неправомерную выгоду на сумму 4 тысячи долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств на сумму более 30 тыс. долларов», — информировала тогда пресс-служба САП.

По данным антикоррупционных прокуроров, получив взятку, судья удовлетворила ходатайство защиты и обязала вернуть обвиняемому изъятые деньги.