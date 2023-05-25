Глава Харьковского админсуда, осужденная за взятку, мобилизовалась в ВСУ

Глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко, которой дали пять лет за взятку в деле о застройке в Лесопарке, «в настоящее время выполняет служебно-боевые задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины».

Так сказано в определении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Определение опубликовали в Едином госреестре судебных решений.

«В судебном заседании защитник (главы Харьковского окружного админсуда Ольги Панченко — Ред.) заявил ходатайство об остановке судебного производства в связи с тем, что обвиняемая призвана для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации и в настоящее время выполняет служебно-боевые задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины», — отметили в определении.

Сама новоиспеченная военнослужащая на очередное заседание суда не явилась. Адвокаты сообщили, что она находится в воинской части, где служит санитарным инструктором медицинского пункта 4-го стрелкового батальона (обороны объектов государственного значения) с 21 марта 2023 года.

«Учитывая вышеизложенное, пребывание обвиняемой на военной службе, по убеждению суда, является тем основанием, которое обязывает суд остановить производство по нему до освобождения военной службы. При таких обстоятельствах ходотайства защитника следует удовлетворить и остановить апелляционное производство до освобождения обвиняемой с военной службы», — постановил суд.

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Напомним, Высший антикоррупционный суд 31 января огласил приговор главе Харьковского окружного административного суда Ольге Панченко — пять лет тюрьмы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года. Ее разоблачили 21 сентября 2020 года — сразу после передачи взятки другой судье — Елене Заичко. 13 октября Высший совет правосудия отстранил женщину от работы. В суде Панченко утверждала, что Заичко якобы отомстила ей как председателю суда за принципиальное к себе отношение. Адвокаты Панченко подали апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда. Именно это апелляционное рассмотрение сейчас и остановили в связи со службой судьи в ВСУ.