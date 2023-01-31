Главе админсуда дали 5 лет за взятку в деле о застройке Лесопарка (видео)

Высший антикоррупционный суд 31 января огласил приговор главе Харьковского окружного административного суда Ольге Панченко — пять лет тюрьмы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.

Главу суда признали виновной в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины), и приговор может быть обжалован в течение 30 дней, сообщили в Высшем антикоррупционном суде и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным следствия, служительница Фемиды пыталась давить на одну из судей из состава окружного суда, чтобы та приняла решение в пользу третьих лиц в административном деле по земельному вопросу. Также председатель суда попыталась подкупить судью, по данным ВАКС, за 3 тысячи долларов.

Напомним, что Панченко разоблачили 21 сентября 2020 года — сразу после передачи ею взятки судье Елене Заичко в рамках совместной операции детективов НАБУ совместно с СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. 13 октября Высший совет правосудия отстранил женщину от работы.

В ходе рассмотрения дела в суде Панченко утверждала, что Заичко якобы отомстила ей как председателю суда за принципиальное к себе отношение, пишет sudreporter.org.

31 января 2023 года издание «Багнет» обнародовало видео с камер наблюдения, на которых якобы Панченко в 2020 году получает от адвоката 10 тысяч долларов за давление на Заичко по делу ЖСК «Слайс» о застройке 13 гектаров харьковского Лесопарка.

«На видео зафиксировано обсуждение Панченко с адвокатом суммы средств, которую они планировали передать судье Заичко за принятие «правильного» решения по делу и разговор, в ходе которого Панченко предлагает Заичко взятку. При этом адвокат находится в комнате отдыха и слышит детали их общения, после чего выходит и передает Панченко пакет с вознаграждением. По информации Заичко, в материалах дела идет речь о 10 тысячах долларов, из которых 3 тысячи Панченко планировала передать судье, а 7 — оставить себе», — пишет издание.