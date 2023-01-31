Live
  • Среда 01.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

Главе админсуда дали 5 лет за взятку в деле о застройке Лесопарка (видео)

Происшествия 22:13   31.01.2023
Елена Нагорная
Главе админсуда дали 5 лет за взятку в деле о застройке Лесопарка (видео)

Высший антикоррупционный суд 31 января огласил приговор главе Харьковского окружного административного суда Ольге Панченко — пять лет тюрьмы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.

Главу суда признали виновной в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины), и приговор может быть обжалован в течение 30 дней, сообщили в Высшем антикоррупционном суде и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным следствия, служительница Фемиды пыталась давить на одну из судей из состава окружного суда, чтобы та приняла решение в пользу третьих лиц в административном деле по земельному вопросу. Также председатель суда попыталась подкупить судью, по данным ВАКС, за 3 тысячи долларов.

Напомним, что Панченко разоблачили 21 сентября 2020 года — сразу после передачи ею взятки судье Елене Заичко в рамках совместной операции детективов НАБУ совместно с СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. 13 октября Высший совет правосудия отстранил женщину от работы.

В ходе рассмотрения дела в суде Панченко утверждала, что Заичко якобы отомстила ей как председателю суда за принципиальное к себе отношение, пишет sudreporter.org.

31 января 2023 года издание «Багнет» обнародовало видео с камер наблюдения, на которых якобы Панченко в 2020 году получает от адвоката 10 тысяч долларов за давление на Заичко по делу ЖСК «Слайс» о застройке 13 гектаров харьковского Лесопарка.

«На видео зафиксировано обсуждение Панченко с адвокатом суммы средств, которую они планировали передать судье Заичко за принятие «правильного» решения по делу и разговор, в ходе которого Панченко предлагает Заичко взятку. При этом адвокат находится в комнате отдыха и слышит детали их общения, после чего выходит и передает Панченко пакет с вознаграждением. По информации Заичко, в материалах дела идет речь о 10 тысячах долларов, из которых 3 тысячи Панченко планировала передать судье, а 7 — оставить себе», — пишет издание.

 

 

 

 

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:16
Подъезд дома в центре Харькова после ракетного удара полностью отстроят — мэр
20:57
135 разбитых обстрелами домов восстановили в Харькове в 2022 году — Терехов
18:50
Работа на Харьковщине — сотрудников ищет облэнерго (список вакансий)
18:37
Генштаб: об обстрелах Харьковщины и подготовке РФ к атакам на ряде направлений
17:36
Житель Печенежской громады погиб, выполняя боевое задание в районе Бахмута

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Главе админсуда дали 5 лет за взятку в деле о застройке Лесопарка (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 22:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Высший антикоррупционный суд 31 января огласил приговор главе Харьковского окружного административного суда Ольге Панченко — пять лет тюрьмы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года.".