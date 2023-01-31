Голові адмінсуду дали 5 років за хабар у справі про забудову Лісопарку (відео)

Вищий антикорупційний суд 31 січня оголосив вирок голові Харківського окружного адміністративного суду Ользі Панченко – п’ять років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді на три роки.

Голову суду визнали винною у наданні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України), і вирок може бути оскаржений протягом 30 днів, повідомили у Вищому антикорупційному суді та у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними слідства, служителька Феміди намагалася тиснути на одну із суддів зі складу окружного суду, щоб та ухвалила рішення на користь третіх осіб в адміністративній справі із земельного питання. Також голова суду спробувала підкупити суддю, за даними ВАКС, за 3 тисячі доларів.

Нагадаємо, що Панченко викрили 21 вересня 2020 року – відразу після передачі хабаря судді Олені Заічко в межах спільної операції детективів НАБУ спільно з СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП. 13 жовтня Вища рада правосуддя усунула жінку від роботи.

Під час розгляду справи в суді Панченко стверджувала, що Заічко нібито помстилася їй як голові суду за принципове ставлення до себе, пише sudreporter.org.

31 січня 2023 року видання “Багнет” оприлюднило відео з камер спостереження, на яких нібито Панченко у 2020 році отримує від адвоката 10 тисяч доларів за тиск на Заічко у справі ЖБК “Слайс” про забудову 13 гектарів харківського Лісопарку.

“На відео зафіксовано обговорення Панченко з адвокатом суми коштів, яку вони планували передати судді Заічко за прийняття “правильного” рішення у справі та розмову, в ході якої Панченко пропонує Заічко хабаря. При цьому адвокат знаходиться у кімнаті відпочинку та чує деталі їхнього спілкування, після чого виходить та передає Панченко пакет з винагородою. За інформацією Заічко, в матеріалах справи іде мова про 10 тисяч доларів, з яких 3 тисячі Панченко планувала передати судді, а 7 — залишити собі”, – пише видання.