Сотрудничал с врагом и бежал в РФ: экс-главу райсуда на Харьковщине уволили
Высший совет правосудия 16 апреля уволил судью Балаклейского райсуда Харьковской области Владимира Купина, которого обвиняют в сотрудничестве с российскими захватчиками.
Как сообщается в Facebook ВСП, причина увольнения — совершение существенного дисциплинарного проступка.
По данным Харьковской облпрокуратуры, в апреле 2022 года глава райсуда выехал из Балаклеи в оккупированный Купянск, где добровольно занял должность «и. о. замначальника управления — начальника отдела юридического сопровождения» в так называемой «ВГА Харьковской области». На новой должности Купин предоставлял людям юридические консультации по законодательству РФ, а также склонял их перейти на сторону оккупантов. Судья бежал в Россию и объявлен в розыск. В Червонозаводский райсуд Харькова направлен обвинительный акт по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).
«Вторая Дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что дисциплинарный проступок судьи характеризуется особой тяжестью, поскольку посягает на основополагающие ценности, на которых основывается судебная система и которые важны для каждого государства в целом. Следствием таких действий является подрыв авторитета правосудия и общественного доверия к суду», — отмечали в ВСП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, высший совет правосудия, купин, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Высший совет правосудия 16 апреля уволил судью Балаклейского райсуда Харьковской области Владимира Купина".