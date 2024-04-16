Live
  • Вт 16.04.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.16

Співпрацював із ворогом і втік у РФ: ексголову райсуду на Харківщині звільнили

Суспільство 18:29   16.04.2024
Олена Нагорна
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: ексголову райсуду на Харківщині звільнили

Вища рада правосуддя 16 квітня звільнила суддю Балаклійського райсуду Харківської області Володимира Купіна, якого обвинувачують у співпраці з російськими загарбниками.

Як повідомляється у фейсбуці ВРП, причина звільнення – вчинення істотного дисциплінарного проступку.

За даними Харківської облпрокуратури, у квітні 2022 року голова райсуду виїхав із Балаклії до окупованого Куп’янська, де добровільно обійняв посаду “и.о. замначальника управления – начальника отдела юридического сопровождения” у так званій “ВГА Харьковской области”. На новій посаді Купін надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік окупантів. Суддя втік в Росію й оголошений у розшук. До Червонозаводського райсуду Харкова скерований обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

“Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що дисциплінарний проступок судді характеризується особливою тяжкістю, оскільки посягає на основоположні цінності, на яких ґрунтується судова система та які є важливими для кожної держави загалом. Наслідком таких дій є підрив авторитету правосуддя та суспільної довіри до суду”, – зазначали у ВРП.

ВРП внесла подання про звільнення Купіна 13 березня.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: ексголову райсуду на Харківщині звільнили
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: ексголову райсуду на Харківщині звільнили
16.04.2024, 18:29
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
16.04.2024, 14:17
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
16.04.2024, 17:12
11 років дали листоноші, яка під час окупації Ізюма займалася пропагандою
11 років дали листоноші, яка під час окупації Ізюма займалася пропагандою
16.04.2024, 17:51
Завтра низка приміських потягів відновить курсування на Харківщині (перелік)
Завтра низка приміських потягів відновить курсування на Харківщині (перелік)
16.04.2024, 16:25
Головні новини Харкова 16 квітня: місто частково знеструмлене, удар КАБ
Головні новини Харкова 16 квітня: місто частково знеструмлене, удар КАБ
16.04.2024, 15:54

Новини за темою:

07:05
На Харківщині – аварійне відключення світла
10:33
Де на Харківщині сьогодні лунатимуть вибухи – інформація ХОВА
21:06
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: голову райсуду на Харківщині відсторонили
16:16
14 років тюрми: вирок отримав очільник окупаційної адміністрації Балаклії
10:46
На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій

Ви читали новину: «Співпрацював із ворогом і втік у РФ: ексголову райсуду на Харківщині звільнили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 18:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вища рада правосуддя 16 квітня звільнила суддю Балаклійського райсуду Харківської області Володимира Купіна".