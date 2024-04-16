Співпрацював із ворогом і втік у РФ: ексголову райсуду на Харківщині звільнили
Вища рада правосуддя 16 квітня звільнила суддю Балаклійського райсуду Харківської області Володимира Купіна, якого обвинувачують у співпраці з російськими загарбниками.
Як повідомляється у фейсбуці ВРП, причина звільнення – вчинення істотного дисциплінарного проступку.
За даними Харківської облпрокуратури, у квітні 2022 року голова райсуду виїхав із Балаклії до окупованого Куп’янська, де добровільно обійняв посаду “и.о. замначальника управления – начальника отдела юридического сопровождения” у так званій “ВГА Харьковской области”. На новій посаді Купін надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік окупантів. Суддя втік в Росію й оголошений у розшук. До Червонозаводського райсуду Харкова скерований обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).
“Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що дисциплінарний проступок судді характеризується особливою тяжкістю, оскільки посягає на основоположні цінності, на яких ґрунтується судова система та які є важливими для кожної держави загалом. Наслідком таких дій є підрив авторитету правосуддя та суспільної довіри до суду”, – зазначали у ВРП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, высший совет правосудия, купин, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 18:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вища рада правосуддя 16 квітня звільнила суддю Балаклійського райсуду Харківської області Володимира Купіна".