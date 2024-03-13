Співпрацював із ворогом і втік у РФ: голову райсуду на Харківщині відсторонили

Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення голови Балаклійського райсуду Харківської області Володимира Купіна, якого обвинувачують у співпраці з російськими загарбниками. Його тимчасово усунули від здійснення правосуддя.

За даними Харківської облпрокуратури, у квітні 2022 року голова райсуду виїхав із Балаклії до окупованого Куп’янська, де добровільно обійняв посаду “и.о. замначальника управления – начальника отдела юридического сопровождения” у так званій “ВГА Харьковской области”.

На новій посаді Купін надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік окупантів.

Суддя втік в Росію й оголошений у розшук. До Червонозаводського райсуду Харкова скерований обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

“Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що дисциплінарний проступок судді характеризується особливою тяжкістю, оскільки посягає на основоположні цінності, на яких ґрунтується судова система та які є важливими для кожної держави загалом. Наслідком таких дій є підрив авторитету правосуддя та суспільної довіри до суду”, – зазначають у ВРП.

Термін дії усунення суддів від правосуддя – до ухвалення ВРП рішення про їхнє звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати, пояснили у прокуратурі.