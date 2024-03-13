Live
  • Ср 13.03.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.49
  • EUR 42.04

Співпрацював із ворогом і втік у РФ: голову райсуду на Харківщині відсторонили

Суспільство 21:06   13.03.2024
Олена Нагорна
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: голову райсуду на Харківщині відсторонили

Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення голови Балаклійського райсуду Харківської області Володимира Купіна, якого обвинувачують у співпраці з російськими загарбниками. Його тимчасово усунули від здійснення правосуддя.

За даними Харківської облпрокуратури, у квітні 2022 року голова райсуду виїхав із Балаклії до окупованого Куп’янська, де добровільно обійняв посаду “и.о. замначальника управления – начальника отдела юридического сопровождения” у так званій “ВГА Харьковской области”.

На новій посаді Купін надавав людям юридичні консультації щодо законодавства РФ, а також схиляв їх перейти на бік окупантів.

Суддя втік в Росію й оголошений у розшук. До Червонозаводського райсуду Харкова скерований обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що дисциплінарний проступок судді характеризується особливою тяжкістю, оскільки посягає на основоположні цінності, на яких ґрунтується судова система та які є важливими для кожної держави загалом. Наслідком таких дій є підрив авторитету правосуддя та суспільної довіри до суду”, – зазначають у ВРП.

Термін дії усунення суддів від правосуддя – до ухвалення ВРП рішення про їхнє звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати, пояснили у прокуратурі.

Читайте також: Суддю з Харківщини, яка співпрацювала з РФ, нарешті звільнили

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: голову райсуду на Харківщині відсторонили
Співпрацював із ворогом і втік у РФ: голову райсуду на Харківщині відсторонили
13.03.2024, 21:06
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Скільки окупантів та їхньої техніки знищили за місяць БпЛА харківських воїнів
Скільки окупантів та їхньої техніки знищили за місяць БпЛА харківських воїнів
13.03.2024, 20:30
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 14 березня
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 14 березня
13.03.2024, 19:46
Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео)
Терехов попросив ДСНС якнайшвидше розмінувати 17-те кладовище (відео)
13.03.2024, 20:08
Ворог атакував біля Табаївки на Харківщині та обстрілював села – Генштаб
Ворог атакував біля Табаївки на Харківщині та обстрілював села – Генштаб
13.03.2024, 19:29

Новини за темою:

16:16
14 років тюрми: вирок отримав очільник окупаційної адміністрації Балаклії
10:46
На Харківщині будуть стрілянина та вибухи: мешканців просять зберігати спокій
15:41
Гауляйтер Балаклії отримав нову підозру: тепер йому загрожує довічне (відео)
21:05
Небезпечні бурульки: на Харківщині місцева влада звернулася до людей
09:57
Поширювала пропаганду РФ на Харківщині – жінці світить до 15 років за ґратами

Ви читали новину: «Співпрацював із ворогом і втік у РФ: голову райсуду на Харківщині відсторонили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 21:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення голови Балаклійського райсуду Володимира Купіна".