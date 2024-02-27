Суддю з Харківщини, яка співпрацювала з РФ, нарешті звільнили

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що голову Вовчанського райсуду Харківщини, якій інкримінують держзраду, звільнили з посади.

«Харківською обласною прокуратурою було подано дисциплінарну скаргу стосовно голови Вовчанського районного суду Харківської області. 27 лютого 2024 року Вища рада правосуддя звільнила її з посади на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Рішенням Другої Дисциплінарної палати ВРП від 24 січня 2024 року суддю притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення істотного дисциплінарного проступку та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, суддя добровільно пішла на співпрацю з росіянами, які окупували Вовчанськ. Завдяки її сприянню було утворено незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области». Зрадниця обійняла у ньому посаду «председателя». Після деокупації Вовчанська фігурантка разом з російськими військовими втекла на територію РФ. Їй інкриміновано державну зраду.