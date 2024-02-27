Судью с Харьковщины, которая сотрудничала с РФ, наконец-то уволили
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что главу Волчанского райсуда Харьковщины, которой инкриминируют государственную измена, уволили с должности.
«Харьковской областной прокуратурой была подана дисциплинарная жалоба в отношении главы Волчанского районного суда Харьковской области. 27 февраля 2024 года Высший совет правосудия уволил его с должности на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Решением Второй Дисциплинарной палаты ВРП от 24 января 2024 года судья привлечена к дисциплинарной ответственности за совершение существенного дисциплинарного проступка и применено к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи», — отметили в прокуратуре.
Напомним, судья добровольно пошла на сотрудничество с россиянами, которые оккупировали Волчанск. Благодаря ее содействию был образован незаконный судебный орган — Волчанский районный суд Харьковской области. Предательница заняла в нем должность «главы». После деоккупации Волчанска фигурантка вместе с российскими военными сбежала на территорию РФ. Ей инкриминирована государственная измена.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, прокуратура, рф, сотрудничала, судья, уволили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 16:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что главу Волчанского райсуда Харьковщины, которой инкриминируют государственную измена, уволили с должности.".