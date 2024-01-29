Судью из Харьковщины, сотрудничавшую с РФ, только сейчас временно отстранили

Харьковская областная прокуратура сообщила, что председательницу Волчанского райсуда Харьковщины Ирину Уханеву наконец-то «временно отстранили от правосудия».

«Харьковской областной прокуратурой была подана дисциплинарная жалоба в отношении председателя Волчанского районного суда Харьковской области. 24 января 2024 г года Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности», — сообщили прокуроры.

Как пояснили в прокуратуре, когда принимается подобное решение, судью автоматически временно отстраняют от осуществления правосудия — пока Высший совет правосудия не примет окончательное решение об освобождении такого деятеля от должности.

Такая длительная процедура понадобилась для того, чтобы судьей в Украине перестала быть женщина, которая, по данным следствия, добровольно работала на оккупантов, а потом бежала с ними в РФ.

«Благодаря ее содействию был образован незаконный судебный орган — Волчанский районный суд Харьковской области. Предательница заняла в нем должность «председателя». Судья провела собрание работников суда, где агитировала работать на оккупантов», — напомнили в прокуратуре.

Ранее руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказывал, что местные коллаборанты на Волчанщине, среди которых — глава Волчанского райсуда Ирина Уханева и ее сообщник – уголовный авторитет «Чиж» (Чигринов), вместе с военными РФ занимались грабежами.

«Они занимались с военными РФ мародерством в Старом Салтове. Там сосновый бор, Печенежское водохранилище, большое количество дачных участков – они их под ноль обчистили: и технику, и транспортные средства, и столовые приборы, унитазы. Несколько недель вывозили военными КамАЗами», – поделился Фильчаков в интервью ICTV.

Кроме того, глава суда намеревалась отправить своих сотрудников «на курсы повышения квалификации» в РФ и грозилась лично «экзаменовать» украинских судей на знание российского законодательства. И «для комплекта» заявила, что всем судьям необходимо получить паспорта РФ.

«После деоккупации Волчанска изменница вместе с российскими военными сбежала на территорию государства-агрессора. Ей инкриминирована государственная измена», дело рассматривает Чугуевский городской суд Харьковской области», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.