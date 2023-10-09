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Полиция, суды, налоговая: где на Харьковщине больше всего коллаборантов

Общество 10:31   09.10.2023
Оксана Горун
Полиция, суды, налоговая: где на Харьковщине больше всего коллаборантов Фото: скриншот

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, представителям каких госструктур и правоохранительных органов на Харьковщине вручили подозрения в госизмене, коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.

«Предатели обнаружены не только среди представителей органов местного самоуправления, но и в правоохранительной и судебной системах. Уже сообщено о подозрении 79 людям. Из них 55-ти бывшим работникам полиции, девяти работникам налоговой службы, восьми работникам лесных хозяйств, трем работникам таможенной службы, работнику миграционной службы, председателям Волчанского и Балаклейского районных судов. В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении представителей правоохранительной и судебной систем», — привел статистику во время онлайн-заседания сессии Харьковского облсовета руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По его данным, в целом в области о подозрении в госизмене, коллаборационизме, пособничестве РФ и корректировке вражеских обстрелов сообщили 800 предателям. Дела 540 из них уже довели до суда, а 251 — получили свои приговоры.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 10:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, представителям каких госструктур и правоохранительных органов на Харьковщине вручили подозрения в госизмене, коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору".