Полиция, суды, налоговая: где на Харьковщине больше всего коллаборантов
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, представителям каких госструктур и правоохранительных органов на Харьковщине вручили подозрения в госизмене, коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору.
«Предатели обнаружены не только среди представителей органов местного самоуправления, но и в правоохранительной и судебной системах. Уже сообщено о подозрении 79 людям. Из них 55-ти бывшим работникам полиции, девяти работникам налоговой службы, восьми работникам лесных хозяйств, трем работникам таможенной службы, работнику миграционной службы, председателям Волчанского и Балаклейского районных судов. В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении представителей правоохранительной и судебной систем», — привел статистику во время онлайн-заседания сессии Харьковского облсовета руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.
По его данным, в целом в области о подозрении в госизмене, коллаборационизме, пособничестве РФ и корректировке вражеских обстрелов сообщили 800 предателям. Дела 540 из них уже довели до суда, а 251 — получили свои приговоры.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, представителям каких госструктур и правоохранительных органов на Харьковщине вручили подозрения в госизмене, коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору".