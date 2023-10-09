Россияне убили на Харьковщине 2146 гражданских и разрушили 29,5 тыс. объектов

Статистику военных преступлений «освободителей» на Харьковщине озвучил на пленарном заседании сессии облсовета руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«Нами организовано расследование совершения преступлений по фактам гибели 2146 гражданских лиц, из них, к сожалению, 77 – это дети. Ранены 3086 человек, из них 247 несовершеннолетних. А также по фактам похищения или исчезновения 1007 гражданских лиц», — сообщил Фильчаков.

Также следователи и прокуроры продолжают фиксировать разрушения на Харьковщине. По последним данным, армия РФ полностью или частично разрушила 29,5 тыс. объектов. Почти 9,5 тыс. из них – это частные жилые дома, 4000 – многоэтажки, 5000 – объекты жизнеобеспечения. Также повреждено или разрушено 817 учебных заведений, 383 – заведений культуры, 285 – учреждений здравоохранения.

«Пострадали также многие промышленные предприятия, заведения социальной защиты, спорта и другие объекты», — отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры.