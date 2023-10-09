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Росіяни вбили на Харківщині 2146 цивільних і зруйнували 29,5 тис. об’єктів

Події 09:11   09.10.2023
Оксана Горун
Росіяни вбили на Харківщині 2146 цивільних і зруйнували 29,5 тис. об’єктів

Статистику воєнних злочинів “освободителей” на Харківщині озвучив на пленарному засіданні сесії облради керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Нами організовано розслідування вчинення злочинів за фактами загибелі 2146 цивільних осіб, з них, на жаль, 77 – це діти. Поранення 3086 осіб, із них 247 неповнолітніх. А також за фактами викрадення або зникнення 1007 цивільних осіб“, – повідомив Фільчаков.

Також слідчі та прокурори продовжують фіксувати руйнування на Харківщині. За останніми даними, армія РФ повністю або частково зруйнувала 29,5 тис. об’єктів. Майже 9,5 тис. із них – це приватні житлові будинки, 4000 – багатоповерхівки, 5000 – об’єкти життєзабезпечення. Також пошкоджено чи зруйновано 817 навчальних закладів, 383 – заклади культури, 285 – закладів охорони здоров’я.

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“Постраждало також багато промислових підприємств, закладів соціального захисту, спорту та інші об’єкти”, – зазначив керівник Харківської обласної прокуратури.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 09:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статистику військових злочинів “освободителей” на Харківщині озвучив на пленарному засіданні сесії облради керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков".