Полковник, сержант та солдат РФ утрьох зґвалтували дівчину на Харківщині

Харківські прокурори встановили 16 фактів, пов’язаних із сексуальним насильством з боку окупантів із РФ. Подробиці навів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

“До суду направлено обвинувальний акт стосовно 43-річного полковника, командира 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї ЗВА Західного військового округу ЗС РФ та двох його підлеглих – 20-річного рядового та 24-річного молодшого сержанта, командира відділення командно-бойової машини за фактом зґвалтування молодої дівчини“, – повідомив Фільчаков під час чергової сесії Харківської облради.

За його даними, в регіоні зафіксували 16 фактів зґвалтувань з боку росіян. Постраждалі – жінки віком від 16 до 73 років.

Загалом із початку війни на Харківщині зареєстрували майже 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

“Нами повідомлено про підозру 149 особам, з них 48 – за фактами порушення законів та звичаїв війни. Фігурантами цих злочинів стали й військові РФ, і представники ФСБ РФ, також найманці ПВК, учасники незаконних збройних формувань так званих “ЛНР” і “ДНР”. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 107 осіб. До відповідальності вже притягнуто 49 осіб, у тому числі сім військовослужбовців РФ“, – навів статистику Олександр Фільчаков.