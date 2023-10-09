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Полковник, сержант та солдат РФ утрьох зґвалтували дівчину на Харківщині

Події 08:46   09.10.2023
Оксана Горун
Полковник, сержант та солдат РФ утрьох зґвалтували дівчину на Харківщині Фото: скріншот

Харківські прокурори встановили 16 фактів, пов’язаних із сексуальним насильством з боку окупантів із РФ. Подробиці навів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно 43-річного полковника, командира 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї ЗВА Західного військового округу ЗС РФ та двох його підлеглих – 20-річного рядового та 24-річного молодшого сержанта, командира відділення командно-бойової машини за фактом зґвалтування молодої дівчини“, – повідомив Фільчаков під час чергової сесії Харківської облради.

За його даними, в регіоні зафіксували 16 фактів зґвалтувань з боку росіян. Постраждалі – жінки віком від 16 до 73 років.

Загалом із початку війни на Харківщині зареєстрували майже 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

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“Нами повідомлено про підозру 149 особам, з них 48 – за фактами порушення законів та звичаїв війни. Фігурантами цих злочинів стали й військові РФ, і представники ФСБ РФ, також найманці ПВК, учасники незаконних збройних формувань так званих “ЛНР” і “ДНР”. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 107 осіб. До відповідальності вже притягнуто 49 осіб, у тому числі сім військовослужбовців РФ“, – навів статистику Олександр Фільчаков.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські прокурори встановили 16 фактів, пов’язаних із сексуальним насильством з боку окупантів із РФ. Подробиці навів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков".