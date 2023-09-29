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Затягнув у дім, вдарив й душив: житель Харківщини хотів зґвалтувати хлопчика

Суспільство 14:34   29.09.2023
Вікторія Яковенко
Затягнув у дім, вдарив й душив: житель Харківщини хотів зґвалтувати хлопчика

12 років за ґратами проведе 51-річний мешканець села Литвинівка в Богодухівському районі, який вчинив низку злочинів, зокрема намагався зґвалтувати дитину.

Торік у липні зловмисник побачив, як на велосипеді їде його 11-річний сусід. Чоловік схопив хлопця, закрив йому рот рукою та потягнув у будинок. Фігурант вдарив дитину декілька разів, а після цього намагався зґвалтувати. Хлопчик кричав та кликав на допомогу, проте зловмисник почав душити його подушкою. Дитині вдалось втекти, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці також розповіли, що за місяць до цього, у травні, чоловік вдома посварився зі своєю матір‘ю. Проте конфлікт завершився не тільки словами. Син схопив мати за волосся, штовхнув на землю та побив її. Жінці надали допомогу медики.

Ще серед скоєних злочинів чоловіка – крадіжка велосипеда у місті Валки.

«У судовому засіданні чоловік визнав свою вину тільки у вчиненні крадіжки. Щодо замаху на зґвалтування він пояснив, що нічого не робив і не знає, як хлопчик опинився у нього вдома», – зазначили у прокуратурі.

Чоловіка визнали винним у нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження, у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, а також за фактом закінченого замаху на зґвалтування, вчиненого щодо неповнолітнього (ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 14:34;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 років за ґратами проведе 51-річний мешканець села Литвинівка в Богодухівському районі, який вчинив низку злочинів, зокрема намагався зґвалтувати дитину.".