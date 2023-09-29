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Затащил в дом, ударил и душил: житель Харьковщины хотел изнасиловать мальчика

Общество 14:34   29.09.2023
Виктория Яковенко
Затащил в дом, ударил и душил: житель Харьковщины хотел изнасиловать мальчика Фото: id-legalgroup.com

12 лет за решеткой проведет 51-летний житель села Литвиновка в Богодуховском районе, который совершил ряд преступлений, в том числе пытался изнасиловать ребенка.

В июле прошлого года злоумышленник увидел, как на велосипеде едет его 11-летний сосед. Мужчина схватил мальчика, закрыл ему рот рукой и потащил в дом. Фигурант ударил ребенка несколько раз, а затем пытался изнасиловать. Мальчик кричал и звал на помощь, но злоумышленник начал душить его подушкой. Ребенку удалось убежать, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители также рассказали, что за месяц до этого, в мае, мужчина дома поссорился со своей матерью. Однако конфликт завершился не только словами. Сын схватил мать за волосы, толкнул на землю и избил ее. Женщине оказали помощь медики.

Еще среди совершенных преступлений мужчины – кража велосипеда в городе Валки.

«В судебном заседании мужчина признал свою вину только в совершении кражи. По покушению на изнасилование он объяснил, что ничего не делал и не знает, как мальчик оказался у него дома», – отметили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в нанесении умышленного легкого телесного повреждения, в краже, совершенном в условиях военного положения, а также по факту оконченного покушения на изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 185, 185, . 15, ч. 4 ст.152 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 14:34;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 лет за решеткой проведет 51-летний житель села Литвиновка в Богодуховском районе, который совершил ряд преступлений, в том числе пытался изнасиловать ребенка.".