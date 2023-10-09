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Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине

Происшествия 08:46   09.10.2023
Оксана Горун
Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине Фото: скриншот

Харьковские прокуроры установили 16 фактов, связанных с сексуальным насилием со стороны оккупантов из РФ. Подробности привел руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

«В суд направлен обвинительный акт в отношении 43-летнего полковника, командира 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й ОВА Западного военного округа ВС РФ и двух его подчиненных – 20-летнего рядового и 24-летнего младшего сержанта, командира отделения командно-боевой машины по факту изнасилования молодой девушки», — сообщил Фильчаков во время очередной сессии Харьковского облсовета.

По его данным, в регионе зафиксировали 16 фактов изнасилований со стороны россиян. Пострадавшие — женщины в возрасте от 16 до 73 лет.

В целом с начала войны на Харьковщине зарегистрировали почти 20 тысяч уголовных производств по фактам преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

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«Мы сообщили о подозрении 149 лицам, из них 48 – по фактам нарушения законов и обычаев войны. Фигурантами этих преступлений стали и военные РФ, и представители ФСБ РФ, а также наемники ЧВК, участники незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР». В суд направлены обвинительные акты в отношении 107 человек. К ответственности уже привлечены 49 человек, в том числе семь военнослужащих РФ», — привел статистику Александр Фильчаков.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские прокуроры установили 16 фактов, связанных с сексуальным насилием со стороны оккупантов из РФ. Подробности привел руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков".