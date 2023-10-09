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Поліція, суди, податкова: де на Харківщині найбільше колаборантів

Суспільство 10:31   09.10.2023
Оксана Горун
Поліція, суди, податкова: де на Харківщині найбільше колаборантів Фото: скріншот

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, представникам яких держструктур та правоохоронних органів на Харківщині вручили підозри в держзраді, колабораціонізмі та пособництві державі-агресорці.

Зрадники виявлені не тільки серед представників органів місцевого самоврядування, але й у правоохоронній та судовій системах. Уже повідомлено про підозру 79 особам. З них 55 колишнім працівникам поліції, дев’яти працівникам податкової служби, восьми працівникам лісових господарств, трьом працівникам митної служби, працівнику міграційної служби, головам Вовчанського та Балаклійського районних судів. До суду направлено 52 обвинувальні акти стосовно представників правоохоронної та судової систем“, — навів статистику під час онлайн-засідання сесії Харківської облради керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його даними, загалом в області про підозру в держзраді, колабораціонізмі, пособництві РФ та коригуванні ворожих обстрілів повідомили 800 зрадникам. Справи 540 із них уже довели до суду, а 251 – отримали свої вироки.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 10:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили, представникам яких держструктур та правоохоронних органів на Харківщині вручили підозри в держзраді, колабораціонізмі та пособництві державі-агресорці".