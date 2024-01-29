Суддю з Харківщини, яка співпрацювала з РФ, лише зараз тимчасово усунули

Харківська обласна прокуратура повідомила, що голову Вовчанського райсуду Харківщини Ірину Уханьову нарешті “тимчасово усунули від правосуддя”.

“Харківською обласною прокуратурою було подано дисциплінарну скаргу стосовно голови Вовчанського районного суду Харківської області. 24 січня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади”, – повідомили прокурори.

Як пояснили у прокуратурі, коли приймається подібне рішення, суддю автоматично тимчасово усувають від здійснення правосуддя – поки Вища рада правосуддя не ухвалить остаточного рішення про звільнення такого діяча з посади.

Така тривала процедура знадобилася для того, щоб суддею в Україні перестала бути жінка, яка, за даними слідства, добровільно працювала на окупантів, а потім втекла з ними до РФ.

“Завдяки її сприянню було утворено незаконний судовий орган — “Волчанский районный суд Харьковской области”. Зрадниця обійняла у ньому посаду “председателя”. Суддя провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів“, – нагадали в прокуратурі.

Раніше очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповідав, що місцеві колаборанти на Вовчанщині, серед яких – голова Вовчанського райсуду Ірина Уханьова та її спільник – кримінальний авторитет “Чиж” (Чигринов), разом із військовими РФ займалися пограбуваннями.

“Вони займалися з військовими РФ мародерством у Старому Салтові. Там сосновий бір, Печенізьке водосховище, велика кількість дачних ділянок – вони їх під нуль обчистили: і техніку, і транспортні засоби, і столові прилади, унітази. Кілька тижнів вивозили військовими КамАЗами”, – поділився Фільчаков в інтерв’ю ICTV.

Крім того, глава суду мала намір відправити своїх співробітників “на курси підвищення кваліфікації” до РФ і погрожувала особисто “екзаменувати” українських суддів на знання російського законодавства. І “для комплекту” заявила, що всім суддям потрібно отримати паспорти РФ.

“Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора. Їй інкриміновано державну зраду, справу розглядає Чугуївський міський суд Харківської області”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.