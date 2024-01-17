У Харкові суддю звільнили “за істотний дисциплінарний проступок”
Вища рада правосуддя повідомила про звільнення судді Дзержинського райсуду у Харкові Ірини Грищенко.
“16 січня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Дзержинського районного суду міста Харкова Ірину Грищенко на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило її невідповідність займаній посаді“, — повідомила пресслужба Вищої ради правосуддя.
Раніше в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі інформували, що суддю в Харкові викрили на отриманні хабаря в 4000 доларів США. Це сталося ще навесні 2020 року.
“Слідством встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисячі доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США”, – поінформувала тоді пресслужба САП.
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За даними антикорупційних прокурорів, отримавши хабар, суддя задовольнила клопотання захисту та зобов’язала повернути обвинуваченому вилучені гроші.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вища рада правосуддя повідомила про звільнення судді Дзержинського райсуду у Харкові Ірини Грищенко".