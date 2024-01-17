Live
  • Ср 17.01.2024
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 37.92
  • EUR 41.28

У Харкові суддю звільнили “за істотний дисциплінарний проступок”

Суспільство 09:45   17.01.2024
Оксана Горун
У Харкові суддю звільнили “за істотний дисциплінарний проступок”

Вища рада правосуддя повідомила про звільнення судді Дзержинського райсуду у Харкові Ірини Грищенко.

16 січня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Дзержинського районного суду міста Харкова Ірину Грищенко на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило її невідповідність займаній посаді“, — повідомила пресслужба Вищої ради правосуддя.

Раніше в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі інформували, що суддю в Харкові викрили на отриманні хабаря в 4000 доларів США. Це сталося ще навесні 2020 року.

“Слідством встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисячі доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США”, – поінформувала тоді пресслужба САП.

Читайте також: Голова Харківського адмінсуду, засуджена за хабар, мобілізувалася до ЗСУ

За даними антикорупційних прокурорів, отримавши хабар, суддя задовольнила клопотання захисту та зобов’язала повернути обвинуваченому вилучені гроші. 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 17 січня: поранені в медцентрі, руйнування, немає тепла
Головні новини Харкова 17 січня: поранені в медцентрі, руйнування, немає тепла
17.01.2024, 13:08
У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото)
У Куп’янську у вогні загинув чоловік: у ДСНС повідомили подробиці (фото)
17.01.2024, 13:03
Мільйонні збитки на ремонті зруйнованого ліцею у Люботині: справа у суді
Мільйонні збитки на ремонті зруйнованого ліцею у Люботині: справа у суді
17.01.2024, 12:39
Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон (фото)
Ракетні удари по Харкову: пошкоджена 21 будівля, вибито понад 500 вікон (фото)
17.01.2024, 11:25
Втрата РФ літака А-50 над Азовом вже відбивається на ситуації – Машовець
Втрата РФ літака А-50 над Азовом вже відбивається на ситуації – Машовець
17.01.2024, 11:28
У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів (фото)
У Харкові пошкоджений суд внаслідок ракетних ударів (фото)
17.01.2024, 11:11

Новини за темою:

17:12
Як корупційний скандал у Міноборони «зачепив» художницю Морозюк з Харкова
18:37
П’яний водій у Харкові хотів відкупитися від копів за 10 тис. грн
21:45
Захист нардепа з Харкова Одарченка намагався оскаржити запобіжний захід
15:57
Нардепа з Харкова Одарченка, підозрюваного у хабарі, побачили у ВР (фото)
13:49
У Харкові 9 тис. грн пропонував копам водій, який сів за кермо п’яним

Ви читали новину: «У Харкові суддю звільнили “за істотний дисциплінарний проступок”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 09:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вища рада правосуддя повідомила про звільнення судді Дзержинського райсуду у Харкові Ірини Грищенко".